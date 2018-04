Frente Amplio denuncia nueva represión policial en marcha estudiantil

Diputados y dirigentes del Frente Amplio llegaron esta mañana hasta la Contraloría General de la República para presentar un oficio que solicita investigar las responsabilidades administrativas respecto del actuar de carabineros el día de ayer en la movilización estudiantil realizada a nivel nacional.

Al respecto, la secretaria general del Movimiento Autonomista, Constanza Schönhaut, dijo que “hemos presentado un oficio ante Contraloría para que se investiguen los hechos y las responsabilidades que correspondan de carabineros y, también, del Ministerio del Interior como órgano a cargo de generar las políticas y protocolos para la actuación de carabineros, porque creemos que, efectivamente, hoy día se están vulnerando física y psicológicamente a las personas que ejercen su legítimo derecho a manifestarse por conquistar el derecho a la educación”.

En ese sentido, Diego Ibáñez, diputado del mismo movimiento y subjefe del comité parlamentario del FA, tildó de “contradictorio” que “el gobierno de Sebastián Piñera llame al diálogo y al acuerdo nacional, pero, por otro lado, no condene categóricamente los hechos de violencia sucedidos ayer”, abriendo la puerta a la criminalización del estudiante de la Arcis que casi pierde la vida.

Su par de Revolución Democrática, Pablo Vidal, dijo que este no es un caso aislado. “Estamos a finales del mes de abril, hemos hecho varias solicitudes ya a la autoridad para que manifieste qué va a hacer al respecto para que esto no se repita, y, ayer, insisto, casi tuvimos una víctima fatal, y nosotros queremos que el gobierno tome cartas en el asunto porque esto no puede ser”, aseveró.

Sobre el caso de Cristián García, estudiante de la Universidad Arcis atropellado por un carro policial, la Secretaría General de Izquierda Autónoma, Valentina Saavedra, aseguró que “nos llama la atención que Carabineros diga que esto fue un accidente”.

“Sin embargo -agregó-, el procedimiento que se ejecutó no es propio de una accidente. De hecho, inmediatamente después del atropello, carabineros intentó detener a este estudiante, y gracias a la gente que estaba alrededor pudo hacerse el trámite que requería, que era llevarlo al hospital y ver, efectivamente, su estado de salud”.

Tras oficiar a la Contraloría, se espera que Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior esclarezca el protocolo de procedimiento ante manifestaciones, determinando responsabilidades en situaciones de gravedad, golpes e ingresos sorpresivos a planteles universitarios.