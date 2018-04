Funcionarios municipales de Viña del Mar niegan ser causa de millonario déficit

Los funcionarios municipales de Viña del Mar emitieron una declaración pública en la que se manifiestan totalmente en contra de las versiones que les vinculan con el actual déficit financiero de $13 mil millones de la municipalidad.

Así lo dio a conocer Marcelo Quezada, presidente de la Asociación de profesionales, jefaturas y técnicos (Adiprojt) del municipio.

“Es falso que los sueldos de los trabajadores municipales incida en el déficit financiero porque el gasto en remuneraciones sólo llega al 30% del total del presupuesto municipal, valor que está bajo el 42% que permite la ley”, señalaron los funcionarios.

“Exigimos de las autoridades políticas, los medios de comunicación y la comunidad evitar juicios públicos en tanto los organismos pertinentes determinen o no la culpabilidad de los hechos denunciados, hoy sujetos a auditorías y/o investigaciones judiciales”, indican.

“No existe ningún aprovechamiento de parte de los trabajadores en el cumplimiento de sus funciones. En razón de ello nos hacemos un deber buscar las verdaderas causas y en como revertir la lamentable situación que afecta al municipio”, añaden.

“El juicio público al que nos hemos visto sometidos ha dañado severamente nuestra imagen ante la opinión pública, causando grave daño además a la función municipal. En razón de ello es nuestro deber no escatimar esfuerzos para demostrar que el justo pago por nuestro trabajo no es la causa de este déficit, que por cierto no es espontáneo”, declararon los funcionarios municipales de Viña del Mar.

Cabe recordar que diversos actores políticos han denunciado el mal proceder con los recursos financieros del municipio, al haberse realizado -presuntamente- sobrepago de horas extras al interior de la casa edilicia, entre otras anomalías.