Madre de Matute Johns acusa “daño psicológico” tras cierre de investigación

La familia de Jorge Matute Johns criticó duramente a la ministra en visita Carola Rivas por el cierre de la investigación de la muerte del joven universitario, decretada tras el rechazo de la jueza a la solicitud de nuevas diligencias.

“Ella me ha hecho tanto daño psicológico, que no se lo voy a aceptar. Las promesas se cumplen, ella me dijo que llegaría a la verdad, dice que alguien violó a mi hijo y que lo drogaron, y quiero saber quién fue”, declaró María Teresa Johns, madre de la víctima, en una nota publicada hoy por La Tercera.

Agregó que la magistrada “debió haber dejado que se hicieran las diligencias que se pidieron, porque no estaban hechas. Yo leí algunas hojas y hay cosas inconclusas. Los abogados ni siquiera han podido leer todo”.

En tanto, el hermano de la víctima, Álex Matute, indicó al diario que “no encuentro palabras para explicar la decisión de la ministra, más allá de que sea una posibilidad real el cierre de la investigación. Ella sabe que este no era el momento, por lo menos hubiera esperado dos semanas más. Hay cosas en la vida que no se hacen”.

El abogado de la familia Matute, David Vargas, insistió en que aún quedan temas por aclarar en la investigación de la ministra Rivas. En este sentido, dijo que todavía tienen plazo para recurrir a los tribunales y solicitar nuevas diligencias.

En ese sentido, Vargas anunció que en los 15 días que tienen para hacer esta solicitud, leerán con detalle las tres mil hojas que tiene el expediente.