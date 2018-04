Joven habría sido golpeada por Carabineros por inyectarse insulina en el Metro

A través de su cuenta de Facebook, Maureen Goldzveig realizó una grave denuncia contra el Metro de Santiago tras los malos tratos que recibió tras inyectarse insulina.

“Tengo diabetes mellitus tipo 1 hace ya ocho años, y hoy por primera vez me tocó vivir una situación de injusticia e ignorancia en el Metro de Santiago, en la estación Tobalaba para ser exacta”, comienza su relato.

“Yo iba camino a Metro Los Leones pero me sentía algo mal ya que estaba con el azúcar de mi sangre algo elevado (hiperglicemia), cuyos síntomas, por lo menos a mí, me dan con fuertes mareos y mucha sed (…) y cuando uno tiene el azúcar en sangre elevado, lo principal que debe hacer es reposar e inyectarse insulina”, continuó explicando cómo funciona su enfermedad.

Como tenía tres veces el nivel normal de azúcar en la sangre, la joven debió inyectarse en el metro con un lápiz especial. “Luego de inyectarme, unas señoras que estaban a mi lado mirando lo que hacía se fueron. Y a los 3 minutos vuelven con dos señores carabineros y un guardia del metro”.

“¿Qué te estay inyectándote?“, le preguntó uno de los carabineros, para luego decirle a su compañero que la detuviera por ser drogadicta. “El guardia y un carabineros me tomaron muy fuerte de las manos y me pusieron contra la pared, dejándome sin movilidad, y casi sin poder respirar”, agregó.

“Yo no entendía nada la verdad, yo solo pensaba qué hice de malo en todo este rato… hasta que me acordé que me había inyectado en el metro como nunca lo había hecho en la vida”. La joven señaló que comenzaron a golpearla mientras ella gritaba que es diabética, y dos mujeres se acercaron a ayudarla.

“Me rompieron mi lápiz de insulina solo para ‘verificar’ que de verdad era insulina. Y la verdad chicos no saben la impotencia que siento ante los procedimientos policiales en Chile que cada vez son peores, la verdad siento mucho miedo de volver a tomar el metro o volverme a topar con un señor carabinero y su ignorancia”.

Finalmente Maureen pidió a todos quienes tengan imágenes del hecho que la ayuden a recuperarlos, y que difundan su historia.