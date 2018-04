Diputado Soto llamó al Gobierno a no tildar de operadores políticos a los funcionarios públicos

El diputado DC Raúl Soto manifestó sus discrepancias en torno al proyecto de ley que la UDI presentó hoy al Gobierno en materia de funcionarios públicos, el que busca prohibir la contratación de personal a honorarios y contrata durante los últimos seis meses de cada periodo presidencial.

Tras reunirse con el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, el diputado Soto, integrante de la comisión de Trabajo, pidió al Gobierno “no denostar la función pública tratando como operadores políticos a los funcionarios que trabajan en el gobierno desde antes del comienzo de la actual administración”.

“Creo que, una vez más, se está tratando de desviar la atención: se trata de una cortina de humo que ciertos sectores políticos , como la UDI, quieren utilizar para tapar el sol con un dedo y esconder de la ciudadanía o al menos sacar de los medios de comunicación una serie de errores no forzados que han cometido últimamente en el gobierno, tanto ministros como el propio Presidente, particularmente en la nominación de su hermano como embajador y en definitiva saltándose así el principio de probidad que está establecido en la Constitución desde el año 2005 y sobre el cual se va a tener que pronunciar la Contraloría General de la República”, señaló.

Precisó, además, que “no me parece que se utilice una vez más la función pública y a los funcionarios públicos para intentar ocultar otras situaciones que están ocurriendo en el gobierno. Al hacerlo, finalmente se perjudica no solamente a los funcionarios a los que se les tilda de operadores políticos, sino que además se afecta en definitiva la función pública y por la tanto, la institucionalidad democrática. Por lo tanto, flaco favor le hacen al sistema aquellos que pretenden instalar un manto de dudas respecto de los funcionarios públicos: es una iniciativa que no contará con nuestro respaldo”.