Senador Bianchi pide “vuelos humanitarios” a Magallanes por huelga en Latam

El vicepresidente del Senado y representante de Magallanes, Carlos Bianchi, pidió “vuelos humanitarios” a Punta Arenas para mitigar los efectos de la huelga legal de los tripulantes de cabina de Lan Express, que ha llevado a la escasez de pasajes y la consiguiente alza en la región.

Para tal efecto, se comunicó con el ministro de Defensa, Alberto Espina; el comandante en jefe de la FACH, general Jorge Robles, y con la ministra de Transportes, Gloria Hutt, a quienes expresó su preocupación por el aislamiento de las zonas extremas tras el paro.

“Me he contactado con todas estas autoridades y le llevé personalmente un oficio a la ministra Hutt, para hacer ver que ante la prolongación de la huelga de Latam, y compartiendo la situación de los trabajadores, no podemos quedarnos de brazos cruzados”, dijo.

“Tenemos gente que ha salido de la región por temas médicos y no puede volver porque no hay pasajes o las otras líneas los subieron a precios de millonarios. Gente que necesita salir de la región por trabajos o estudios y no lo puede hacer”, añadió.

“Hemos representado a las autoridades y esperemos que en las próximas horas tengamos respuestas positivas. Necesitamos que la FACH pueda hacer algunos vuelos, al menos para solucionar las situaciones más apremiantes desde el punto de vista humanitario”, señaló el parlamentario.

La idea de Bianchi es lograr que, por medio de la logística institucional, se pueda transportar a pasajeros que han visto retrasados o reagendado sus vuelos, siempre que tengan motivos plausibles para tener prioridad en un traslado.

El Sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Express se mantiene en huelga legal desde el martes 10 de abril pasado, tiempos en que gran parte de los vuelos nacionales se han visto afectados, con diversos casos en Magallanes.