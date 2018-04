Ministro Valente presentó al nuevo Vicepresidente Ejecutivo de Corfo

En su calidad de presidente del Consejo Directivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), el ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente presentó oficialmente al nuevo Vicepresidente Ejecutivo de la entidad, Sebastián Sichel.

Tras reunirse con los gerentes de Corfo, el titular de Economía junto a Sichel saludaron al equipo de la corporación, que hoy conmemora sus 79 años. Al respecto, el secretario de Estado destacó la labor que ha tenido la entidad e instó a los colaboradores a seguir en la misma línea.

“Corfo hoy lidera el círculo virtuoso que se ha generado en nuestro país entre ciencia, emprendimiento e innovación. Esperamos que sea la función principal que siga desarrollando”, indicó Valente.

Por su parte, el recién asumido Vicepresidente Ejecutivo agradeció la nominación del Presidente Sebastián Piñera.

“Es un orgullo asumir la tarea de liderar Corfo, una institución que está en las entrañas de nuestra tradición republicana. Estamos en el momento correcto. Chile se llenó de emprendedores e innovadores. Espero que la gente sienta que Corfo está disponible para ellos día a día”.

Además, en el marco del Día Nacional de Emprendimiento, el Ministro Valente encabezó el lanzamiento de la 1era Convocatoria 2018 del Semilla Corfo, programa de apoyo al emprendimiento con más postulaciones dentro de la institución, superando las 4.500 solicitudes anuales.

El Semilla Corfo es un subsidio lanzado en 2001 para incentivar la creación y puesta en marcha de nuevos emprendimientos en etapas iniciales. Se realizan dos convocatorias anuales, beneficiando en cada una de ellas a 60 emprendimientos con un subsidio no reembolsable de hasta el 75% del costo total del proyecto, con un tope de 25 millones de pesos, otorgados mediante una entidad patrocinadora.

Quienes quieran postular a este programa deben ser personas naturales o jurídicas, con iniciación de actividades no superior a los 24 meses -incluso no tenerla- y cuyas ventas netas no excedan los $100 millones en los seis meses anteriores a la fecha de postulación. El plazo de ejecución de los proyectos es de 12 meses.

De acuerdo a lo que explicó la autoridad, el objetivo del Semilla Corfo es apoyar a emprendedores con alto potencial de crecimiento, principal característica de los emprendimientos dinámicos.