Caso Ámbar: Gobierno presenta querellas y espera pena de presidio perpetuo

El ministro de Justicia, Hernan Larraín, presentó hoy dos querellas en el Juzgado de Garantía de Los Andes por la violación y homicidio de la niña Ámbar, y dijo que el Gobierno espera que la sentencia sea de presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años de cárcel antes de cualquier beneficio penitenciario para el condenado.

Las querellas presentadas son a nombre del Sename y de la Intendencia de Valparaíso y están dirigidas contra quienes resulten responsables por la muerte y ultraje sexual de la menor de 1 años y siete meses. El único detenido hasta el momento es Andrés Espinoza Aravena (30), ex candidato a concejal que será formalizado esta tarde.

El ministro afirmó que al Gobierno “le duele mucho que haya fallado su familia y que el Estado no haya sido capaz de darle la protección que ella y todos los niños en una situación similar merecen”.

Añadió que “el Gobierno va agotar todos los medios para que se haga la mayor justicia (…) por un delito así no debería ser menos de presidio perpetuo y esperamos que sea perpetuo calificado”.

En cuanto a la solicitud de reponer la pena de muerte, dijo que no es posible debido a los tratados que Chile tiene firmados respecto a esa materia. “Una vez que se suprime la pena de muerte, ésta no puede ser repuesta. Por lo tanto, no está dentro del repertorio legislativo posible”, respondió.

Larraín tambipen dio a entender que una hermana de la pequeña víctima también habría sufrido algún tipo de abuso de parte de la familia que estaba al cuidado de Ámbar, pero no entregó mayores detalles para resguardar a la pequeña.

El titular de justicia, quien estuvo acompañado por la directora del Sename, Susana Tonda, se retiró el lugar en medio de violentas manifestaciones. Incluso, algunos exaltados le apedrearon el vehículo.