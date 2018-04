El crudo relato del pediatra que atendió a la pequeña Ámbar: "Siento que debimos estar ahí antes de que todo pasara"

El pediatra Álvaro Retamal fue parte del equipo médico que atendió a la pequeña Ámbar, escribió un emotivo mensaje en Facebook respecto a la muerte de la menor.

La niña llegó grave al Cesfam de Los Andes para luego ser trasladada al hospital San Camilo de San Felipe, donde finalmente falleció. Retamal la atendió desde que llegó a Los Andes y la acompañó hasta el final.

“Que fácil enojarse y pedir pena de muerte para un monstruo como este”, comienza el relato del médico, agregando que “es fácil enganchar con esta idea… Cuando tuve a Ámbar Lazcano en la unidad y luchábamos por su vida, cuando veías su cuerpo frágil, sus manitos, cuando en medio de todo te dabas tiempo para acariciar su cabecita golpeada y decirle que viviera porque nunca más dejaríamos que alguien le hiciera daño”.

“Cuando tienes la oportunidad de decirle en voz baja y que nadie escuche que viva por favor, que no tenga miedo porque hay en esta Tierra personas que estamos dispuestas a quererla (…) Todos nosotros, desde el que hace el aseo hasta los médicos (…) Todos estábamos sufriendo acompañando a este bello angelito.. Y claro con ganas de que el perpetrador sufriera lo indecible por lo que hizo”, aseguró.

“Ámbar descansó finalmente de una vida que sólo conoció el dolor. yo tomé sus manitos cuando partió y sin ser nada.. sin ser digno de hacerlo la bendije, solo porque yo estaba ahí y no un sacerdote, no su padre”, relató en su escrito.

Luego, plantea una pregunta para todos quienes piden la pena de muerte en contra del culpable: “Lo que siento hoy no es deseos de que maten a nadie, cuestión que no soluciona nada… Hoy siento que debimos estar ahí, antes que todo pasara para Ámbar y para tantos otros (…) ¿Por qué no convertimos tanto odio en amor y protección para nuestros niños? Porque ellos son de sus padres pero también de todos los que callamos, no sabemos o no queremos saber qué pasa con ellos”.

Finalmente, cierra su relato señalando que “pedir la muerte de un monstruo solo es un desahogo”.