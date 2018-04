Tío biológico de Ámbar pidió su custodia hace meses: "Fui discriminado por ser gay"

El tío biológico de la niña de 1 año y 7 meses, muerta a raíz de una presunta violación y golpiza, habló sobre los hechos y declaró que él había solicitado la custodia de su sobrina, pero no pudo obtenerla.

De acuerdo a sus declaraciones, él pidió ser el apoderado de la menor por meses, ya que tenía conocimiento de la conducta agresiva del presunto responsable. Sin embargo, la solicitud fue negada, pese a cumplir con todas las condiciones necesarias.

“Me hicieron discriminación, me tiraron a un lado por mi preferencia sexual (…) ellos me preguntaron antes de la audiencia si era homosexual y yo dije que sí, dijeron que no había problema y después me salen con esto”, declaró.

Además, aseguró que él sabía sobre las tendencias violentas de la pareja de la tía de Ámbar.

“Yo sabía que él no era un hombre competente para cuidarla porque era un hombre violento, y tengo testigos, tengo pruebas. Era violento con su mujer, alzaba la voz”, aseguró.

El presunto asesino y violador de la menor es un excandidato a concejal por la comuna de Rinconada