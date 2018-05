Movilh solicita investigar denuncia de homofobia realizada por tío de Ámbar

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, investigar la denuncia por discriminación formulada por Ignacio Páez, tío de Ámbar, la niña de un año y siete meses que perdió la vida el pasado 28 de abril en el Hospital San Camilo de San Felipe.

De acuerdo a Páez, la tuición de la niña le fue negada en razón de su orientación sexual, tras lo cual el Tribunal de Familia de Los Andes entregó la custodia a su hermana, pareja del inculpado.

“Me hicieron discriminación, me tiraron a un lado por mi preferencia sexual (…) ellos me preguntaron antes de la audiencia si era homosexual y yo dije que sí, dijeron que no había problema y después me salen con esto”, dijo ayer Páez a TVN.

En carta dirigida a Recabarren el Movilh sostuvo que “la denuncia es gravísima, pues de ser efectiva implicaría que el proceso por la custodia además de cometer el fatal error de entregar la crianza a un hogar donde la niña corría peligro, fue apartada de un familiar que le pudo entregar amor y protección solo en virtud de prejuicios que, en este caso, vulneran derechos humanos básicos, así como el interés superior del niño”

“Solicitamos su intervención que en el marco de sus competencias indague, o encomiende averiguar, en qué parte del proceso Páez fue discriminado, de manera de identificar a los responsables y sancionarlos con las herramientas judiciales o administrativas más idóneas”, señala la misiva.

Para tales efectos “estimamos del todo necesario que su repartición intervenga en coordinación con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, así como que desde el Ejecutivo de solicite a las fiscalía que en el marco de las investigaciones del crimen que quitó la vida a Ámbar, se considere como una de las aristas de los estudios a la denuncia de señor Ignacio Paéz”, apuntó el Movilh.