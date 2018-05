Diputada Ossandón propone domingos populares y familiares en Metro

La diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón se reunió con la ministra de Transportes, Gloria Hutt, y le pidió que pueda implementar un sistema que permita que los domingos la gente acceda con menor costo al sistema de transporte público para así incentivar la vida en familia.

La parlamentaria forma parte de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados y con tal objeto visitó a la titular de Transportes.

En la carpeta de peticiones y también de ideas para la cartera ministerial, la diputada por el Distrito 12 le planteó a la secretaria de Estado que el Ejecutivo pueda estudiar una fórmula para que el Metro tenga un costo menor, al menos, un domingo al mes.

La idea de la legisladora “es incentivar la vida familiar, que es muy propia de fin de semana en los sectores populares y que a veces se ve truncada por el alto costo de movilizarse por Santiago, especialmente para los grupos familiares más números”.

La diputada planteó que se dio cuenta de esta necesidad el pasado 17 de diciembre, día de la elección presidencial cuando el servicio de tren subterráneo funcionó gratuitamente.

“Ese día me llamó la atención que el metro fuera con tanta gente y me di cuenta que las personas iban a otras comunas a visitar a familiares, aprovechando la gratuidad que ofrecía el metro. Creo que sería una gran medida, al menos un domingo al mes y mi planteamiento es que si no es gratuito durante todo el día se haga por tramos de hora o se pongan precios populares o familiares para todo el grupo”, señaló.

“Sería una bonita manera de que la gente salga el fin de semana y lo haga mucho más motivada por el incentivo de pagar menos en el servicio de transporte””, concluyó Ossandón.