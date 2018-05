Siguen renuncias a la DC y hoy ex militantes darían a conocer nuevo referente

El ex diputado Zarko Luksic y el ex ministro Felipe Sandoval comunicaron ayer en la tarde su renuncia a la Democracia Cristiana en medio del éxodo que encabezan Mariana Aylwin, Soledad Alvear y Gutenberg Martínez. Además, hoy se daría a conocer el nuevo referente formado por los ex DC.

La información aparece en el El Mercurio de hoy, que también consigna que anoche se realizó una cena en un restaurante de Ñuñoa, donde un grupo de cincuenta ex adherentes al PDC adelantaron ideas del nuevo movimiento.

Un par de horas antes de la reunión de camaradería, señala el diario, Luksic y Sandoval le comunicaron al secretario nacional de la DC, Gonzalo Duarte, su renuncia al partido.

“Somos oposición, sin lugar a dudas. En eso no vamos a cambiar y lo que estamos formando es una travesía por el desierto”, dijo Luksic en la cena respecto del domicilio político de la futura agrupación.

Según Sandoval, “la DC es una etapa superada para poder seguir trabajando en las ideas del humanismo cristiano y, como hemos dicho, queremos sumarnos al planteamiento de Soledad Alvear de hacerlo en positivo y tener la mejor de las relaciones con la gente que se queda dentro del partido”.

La conformación del nuevo referente se da en medio de las elecciones internas que vive la Democracia Cristiana, en las que compiten el ex parlamentario Fuad Chahín y Humberto Burotto, ex gobernador de la provincia de San Antonio.

Mientras se concreta la articulación de un nuevo referente político- todavía sin nombre- hoy un grupo de jóvenes ex militantes de la DC, encabezados por Ignacio Imas, Irene Muñoz y Cristóbal Acevedo, se reunirá en la residencia de la ex ministra Soledad Alvear, con el objeto de definir los lineamientos políticos que tendrá el movimiento.

Según Imas, “somos un grupo de jóvenes de distintos lugares de Chile, por lo que le agradecemos a Soledad Alvear el convocarnos a encabezar este nuevo movimiento de centro. Creemos que la sociedad no confía hoy en las formas tradicionales de hacer política pero no podemos desconocer todo lo que hemos avanzado”.