Ministro Larraín y abusos a menores de edad: “No van a quedar impunes”

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló esta mañana que el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores de edad, dado a conocer ayer por el Ejecutivo, evitará la impunidad en este tipo de casos.

Al respecto y en conversación con radio Cooperativa, el secretario de Estado afirmó que los delitos sexuales, “cuando son cometidos contra menores, no siempre son denunciados. Lamentablemente, la mayoría de ellos son cometidos incluso por familiares cercanos, por lo tanto, es muy difícil para esos niños a veces dar a conocer sus problemas e incluso cuando adultos se demoran en hacerlo por los traumas que sufrieron”.

De este modo, y al referirse a la trágica muerte de Ámbar, en Los Andes, Larraín indicó que “cuando se produce esta tragedia que conmueve, nos dice el Presidente ‘por qué no damos una señal y apuremos este proyecto’ que lo teníamos como para una o dos semanas más probablemente, y decidimos hacerlo”.

Es así como trabajaron la iniciativa junto al Mandatario el martes por la noche, barajando “hasta última hora, por qué camino seguir y, finalmente, la primera opción, que había sido los 30 años, la cambiamos y el Presidente decidió por la imprescriptibilidad total, cuestión que yo comparto y nos permite dar seguridad que los abusos no van a quedar impunes”.

En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar con la no prescripción de este tipo de delitos, el titular de Justicia señaló a Cooperativa que “el problema principal es que pasan los años y es muy difícil acreditar la prueba. Ése es un problema que van a tener los tribunales cuando se produzcan estas denuncias, pero la disyuntiva es ¿por eso vamos a dejar en la impunidad a quiénes abusaron de niños? Asumimos el riesgo. (Los jueces) van a tener que esmerarse”.

Al respecto, Larraín apuntó que “si se hace una denuncia y no se puede acreditar es probable que la persona denunciada, el acusado, quede con una imagen trastocada, porque no va a poder probarse el delito, pero va a quedar la sospecha de que hubo el abuso, esa es la parte delicada del tema, que es la que nos hacía, a ratos, pensar en un plazo mayor, hasta 30 años, y no de carácter indefinido”.

“Entre ese riesgo que existe o el riesgo de la impunidad nos quedamos con que no haya impunidad y esperamos que sean muy cuidadosas las personas que han sufrido de esto en sus denuncias, para que no se presten para otros juegos y tengan la posibilidad de hacerlo en el momento en que su carácter, su voluntad, su energía estén firmes y fuertes para poder enfrentar esta secuela”, remarcó.

Finalmente, y al tocar el tema de la retroactividad para estas denuncias, Larraín explicó que no han incluido la posibilidad de discutirlo, “porque los delitos son irretroactivos, o sea, yo no puedo crear hoy un delito y darle efecto retroactivo, porque si hoy yo hago una conducta que mañana es delito cómo puedo yo saber que me van a condenar por algo que no estaba establecido, que no estaba prohibido”.