Comisión de Derechos Humanos analizó el caso "Operación Alfa Carbón"

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se reunió este lunes con familiares de las víctimas de la “Operación Alfa Carbón”, en el contexto del fallo emitido el pasado viernes 4 de mayo, por el ministro en visita Carlos Aldana, que condenó a 17 de los perpetradores de los hechos, entre ellos a Marcos Derpich y Álvaro Corbalán.

Cabe recordar que en este operativo realizado entre el 23 y 24 de agosto de 1984, un alto número de agentes de la entonces Central Nacional de Informaciones (CNI), junto a efectivos de las Fuerzas Armadas y policiales, bajo el pretexto de terminar con células del MIR, arrestaron y dieron muerte a siete personas en Concepción, Los Ángeles y Valdivia.

Es así como en la comisión se sumaron dos hijas de los ejecutados políticos, quienes relataron hechos relacionados con el caso, así como las consecuencias del reciente fallo del ministro Aldana.

La primera en intervenir fue Javiera Herrera, quien relató en detalle los acontecimientos que terminaron con la vida de su padre, Nelson Herrera, y la de Luciano Aedo, Mario Lagos, Mario Mujica, Juan José Boncompte, Rogelio Tapia y Jaime Barrientos.

Asimismo, relató los hitos de una larga lucha por hacer justicia, quedando en voz de Tamara Lagos, hija de Mario Lagos, describir las consecuencias del fallo y de formular los requerimientos a la Comisión.

“Este sentencia, insuficiente, ha demorado 34 años en llegar desde ocurridos los hechos. El ministro Aldana, a quien visitamos en variadas ocasiones, demoró diez años en dictar su fallo; dos años desde las acusaciones. Observamos con cansancio y frustración cómo nuestra presencia, la de los familiares, en la suma de procesos que se siguen ha sido primordial para que estos avancen”, señaló.

Luego, añadió que “hemos tenido que aceptar que queden en la más absoluta impunidad al menos la mitad de los implicados en los crímenes de nuestros familiares. En las instancias que siguen no podemos tolerar resultados desfavorables y con esto nos referimos particularmente a cuatro situaciones en las que el fallo recientemente dictado erra”, remarcó.

Tamara Lagos especificó que los puntos pasan por la ausencia de ejecutores condenados en el caso del asesinato de Mario Lagos en la Vega Monumental, en Concepción, del que hubo cerca de 500 testigos; la inconsistencia en la condena de Luis Alberto Moraga, respecto de otros casos en similitud de participación; la no aplicación de condena a quien fuera jefe de la CNI de Concepción, Jorge Mandiola; y el no reconocimiento de filiación de Tamara y Luciano Lagos, respecto de su padre.

Los legisladores empatizaron con la situación de los familiares y, como resaltó la presidenta de la Comisión, diputada Carmen Hertz (PC), en agradecer el esfuerzo por hacer justicia en este país.

“Ustedes están evidenciando, con el testimonio, uno de los métodos de exterminio del gobierno militar que fueron los falsos enfrentamientos, en particular en los años 80 y que en el caso de la llamada operación Alfa Carbón, fue uno de los ejemplos más brutales en ese momento, de masacre, de resistentes antidictatoriales por parte del gobierno militar (…). Efectivamente, la clase política no ha asumido a cabalidad lo que debió siempre haber asumido”, señaló la legisladora comunista.

El diputado Miguel Crispi (RD), en tanto, coincidió en destacar el papel de los familiares de los afectados y, al igual que otros parlamentarios, se manifestó interesado en ayudar en el reconocimiento filiatorio de Tamara y Luciano Lagos.

“El esfuerzo de los familiares de los detenidos desaparecidos es el esfuerzo de que esa historia esté viva para que no se repita. Es un doble esfuerzo, de sentirse reconocidos en justicia y contribuir para que esto no ocurra de nuevo. En eso, yo solo puedo hacer el compromiso de recabar antecedentes, de hacer la técnica comparada legislativa para ver cómo es posible que no se reconozcan algunos hijos de detenidos desaparecidos y ejecutados y que eso lo reparemos, porque, efectivamente hay un camino que es el que ven los tribunales, pero para eso estamos nosotros acá”, resaltó.

Justamente, en línea con lo anterior, la Comisión acordó oficiar al programa de Derechos Humanos dependiente del Ejecutivo para que se tomen medidas en el caso de los hijos de Mario Lagos. Además, se acordó oficiar a Televisión Nacional para que envíen antecedentes respecto de una grabación realizada por ellos en la fecha de los homicidios, con el detalle de quienes participaron y si continúan en operaciones en el canal estatal.