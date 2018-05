Diputado Ramírez: "Los ex ministros de Hacienda no aclararon ninguna duda"

El diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez, destacó la exposición del Gobierno en la sesión Especial Mixta de Presupuestos realizado este lunes, que tuvo como objetivo revisar la ejecución y proyecciones presupuestarias.

Al respecto, señaló que “el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y su equipo tuvieron una hora o un poco más para plantear con mucha claridad el mal estado de las finanzas públicas en el que nos dejó el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet”.

Sobre la exposición de los ex titulares de Hacienda afirmó que “los ex ministros (Rodrigo) Valdés y (Nicolás) Eyzaguirre tuvieron poco tiempo para exponer y me pareció que no aclararon ninguna de las dudas. No entregaron cifras que a mí me convenzan y yo espero que podamos encontrar este debate para que se aclaren, porque hasta ahora a mí la única posición que me queda clara es la del Gobierno”.

En la sesión se enfrentaron las distintas posturas sobre los gastos comprometidos sin financiamiento por US$ 5.500 millones que dio a conocer el Gobierno.