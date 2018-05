Ex Nueva Mayoría presentará proyecto independiente contra el nepotismo

La ex Nueva Mayoría acordó este lunes no sumarse al proyecto contra el nepotismo elaborado por Evópoli, señalando que presentarán una iniciativa elaborada por los partidos que conformaron el último gobierno de Michelle Bachelet, con excepción de la Democracia Cristiana.

Eta determinación la dio a conocer el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, indicando que al interior de su colectividad ya existe una iniciativa para enfrentar los distintos casos.

Al respecto, el dirigente del PR señaló que este debe ser un tema a legislar. “El Estado debe ser impersonal en este tipo de materias y elevar el estándar en la profesionalización de las personas”, dijo.

“Tomamos la decisión de que vamos a hacer una propuesta en esta dirección. Hay partidos que tienen ya un proyecto elaborado, otros están en proceso, pero lo vamos a trabajar y coordinar para efectos de hacer una presentación en esta materia. El punto está en sacarlo de la reyerta política y colocarlo en el ámbito de las proposiciones, de modernizar el Estado con reglas del juego claras, con transparencia e igualdad de oportunidades”, precisó.

El timonel dijo que resulta necesario que, como país, nos hagamos cargo de este tema y combatirlo directamente más allá de las declaraciones a la prensa, “por la credibilidad no sólo de las fuerzas políticas, sino que también porque impide que personas con talento y condiciones puedan desarrollarse independiente de un vínculo familias o personal”.

“Acá hay una legislación comparada que opera en distintas democracias del mundo. Hay que fortalecer la Alta Dirección Pública, que sea una instancia que evalúe con criterios objetivos currículum y experiencias de una persona para postular a cargos en el Estado. Lo segundo es evitar la arbitrariedad y uso de una decisión política discrecional para beneficiar a una persona. Para este requerimos una Alta Dirección Pública fuerte, pero también establecer claramente las inhabilidades e incompetencias de acuerdo a la naturaleza de los cambios”, enfatizó.

No obstante, no se informó la fecha en que se presentaría el proyecto en cuestión, el cual esperan sea uno solo en representación de la ex Nueva Mayoría.

Esto se da en medio de la polémica surgida a raíz de la fallida designación del hermano del Presidente de la República, Pablo Piñera, como embajador en Argentina, y la reciente renuncia del hijo y la nuera de Andrés Chadwick de sus cargos gubernamentales. En estos casos hubo una fuerte crítica de diversos sectores, acusando al Ejecutivo de nepotismo.