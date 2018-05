INDH acude al Tribunal Constitucional en nombre de haitianos retenidos en el aeropuerto

Una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ante el Tribunal Constitucional, por la retención de un grupo de 91 ciudadanos haitianos en el Aeropuerto de Santiago por parte de la Policía de investigaciones, entre el 6 y el 28 de marzo pasado.

El requerimiento tiene por objeto evitar que la Policía de Investigaciones continúe juzgando la autenticidad o falsedad de las documentaciones o declaraciones presentadas por las personas que solicitan el ingreso al país, por atentar contra el principio de juridicidad y la igualdad ante la ley, lo que a juicio del INDH sería inconstitucional.

Los ciudadanos haitianos mientras permanecieron bajo la custodia de la PDI no pudieron satisfacer sus necesidades básicas, no contaron con baños para asearse, no pudieron alimentarse, ni cambiarse de ropa ya que no tuvieron acceso a sus equipajes. Inclusive algunas mujeres se encontraban semi desmayadas por la falta de alimento y otras con padecimientos de salud.

Entre los argumentos que utilizó la policía civil para negarles el ingreso, se encuentran reservas hoteleras falsas o no correspondientes con el periodo en que pretendían permanecer en el país.

Según el Instituto, la veracidad de las reservas fue chequeada por personal PDI aplicando un requisito adicional de ingreso al país, no contemplado en la ley, y que por cierto no se aplica a ningún otro turista a menos que sea haitiano

A fines de marzo el INDH presentó un recurso de protección en el que calificó el actuar de la policía de “arbitrario” y ‘discriminatorio’, e indicó que durante las cinco visitas que se realizaron al terminal aéreo, “en ninguna de ellas se observó a personas retenidas de otra nacionalidad que no fueran haitianos”.