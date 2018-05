Ministro Larraín: "La deuda pública se ha duplicado desde el 2013 a 2017"

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, expusieron hoy en la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso para explicar el origen de los US$5.500 millones de gastos comprometidos sin financiamiento que deberá enfrentar esta administración en el período 2018-2021.

El ministro de Hacienda abrió su exposición con un panorama de la situación fiscal.

“Tenemos un fuerte aumento del gasto fiscal. La deuda pública se ha duplicado desde 2013 a 2017. Si bien efectivamente a nivel internacional no es alta como porcentaje del PIB, el problema es la tendencia. Doblar la deuda pública cada 4 años es algo que no podemos hacer. Es el dato que miran las clasificadoras de riesgo”, dijo Larraín ante la comisión mixta, a la que también asistieron los ex ministros de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés; la ex subsecretaria de Hacienda, Macarena Lobos, y el ex director de Presupuestos, Sergio Granados.

El ministro añadió que reconocer que existen US$5.500 millones que no fueron reconocidos ni en la Ley de Presupuestos de este año, ni en el Tesoro Público, ni en el programa financiero 2019-2021, “es un ejercicio de transparencia. Simplemente constatamos el hecho y estamos trabajando para contener estas presiones”.

“Hay un tema de fondo que es que cuando las presiones se vuelven imposibles de manejar, se transforman en gastos comprometidos”, dijo Larraín.

La autoridad advirtió que según los ejercicios realizados se proyecta una sobre ejecución de gasto en Salud de unos US$1.000 millones para este año. Esta cifra, precisó, triplica las presiones de gasto exhibidas hasta 2013.

Respecto de lo dicho por Nicolás Eyzaguirre en cuanto a que estas presiones se han dado siempre y lo que cabe es gestionarlas, Larraín advirtió “qué capacidad tenemos de resistir esta presión si ya en el primer trimestre hay US$250 millones de sobre ejecución en Salud. Es muy difícil que estas presiones se pueden reducir o llevar a cero en un año”.

Pese al complejo escenario fiscal, el jefe de las finanzas públicas reiteró el compromiso del Gobierno de gestionar estas presiones en la medida de lo posible, cumplir con la convergencia al balance estructural en un periodo de 6 a 8 años; reducir el déficit efectivo y estabilizar la deuda pública como porcentaje del PIB.

Tras la presentación del ministro de Hacienda, el titular de Presupuestos, Rodrigo Cerda, explicó, punto por punto, el origen de los US$ 5.500 millones.

Antes de entrar en el detalle, aclaró que la Dipres no ha realizado ningún cambio metodológico y que, en la práctica, se adelantó el informe de gestión que se hace todos los años en junio, dado que la actual administración debe definir antes del 11 de junio su compromiso fiscal.

Respecto del tema de Salud, Cerda precisó que el sobregasto en esta área ha existido recurrentemente, pero enfatizó que la sobre ejecución en Salud se triplicó en los últimos tres años.

Al respecto, dijo que “el objetivo de transparentar estas cifras es decirles a los chilenos lo que está pasando, pero que nos haremos cargo”.

Cerda especificó las tres principales fuentes de mayores gastos para 2018.

1) Ministerio de Salud: US $1.273 millones, que se desglosan entre un sobregasto hospitalario de US$983 millones; subsidios de incapacidad laboral (US$185 millones); aumento de planta y re encasillamiento, que significa promociones y mejoras de grados de personal (US$60 millones); ley de retiro personal de atención primaria de salud municipal (US$35 millones); y devoluciones por cotizaciones en exceso (US$ 10 millones).

2) Ministerio del Trabajo y Previsión Social: US$99 millones. Esta cifra se explica por el programa de contingencia contra el desempleo (US$24 millones); aporte fiscal extraordinario desahucio Capredena (US$25 millones); pensiones Dipreca (US$21 millones); pilar solidario (US$16 millones); bono por hijo (US$7 millones) y revalorización de pensiones (US$6 millones).

3) Ministerio de Educación: US$59,9 millones, que se desglosan en obligaciones no pagadas por sostenedores municipales (US$19,6 millones); déficit de gastos operacionales de Integra (US$25 millones); proyectos de inversión (US$10,3 millones) y subvenciones a establecimientos educacionales (US$5 millones).

A la salida de la Comisión Mixta, el ministro Larraín reiteró la transparencia que ha guiado la entrega de la información de mayores gastos y que el Gobierno enfrentará este complejo escenario.

“Hemos hecho un ejercicio de transparencia y de realismo en materia de gasto público. Vamos a hacernos cargo del problema, es decir, no solo constatamos que hay mayores gastos, sino que tenemos que ocuparnos de él”, dijo.

Además, reafirmó lo señalado por el titular de la Dipres sobre la decisión de adelantar la entrega de información programada para junio. “Nos pareció que más que esperar un mes más, lo lógico era hacerlo tan pronto como tuvimos los antecedentes validados respecto de estos mayores gastos”, señaló.