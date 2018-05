Movilh valora apoyo al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) valoró hoy que la mayoría del país esté de acuerdo con la plena igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo y las familias homo-parentales.

Según los resultados de la última encuesta Cadem, el 65% respalda el matrimonio igualitario y el 52% la adopción homoparental, “siendo ambas cifras las más altas desde que Cadem comenzó a consultar sobre estos derechos”, enfatizó el Movilh.

El organismo recalcó especialmente que “por primera vez la Cadem arroje una adhesión mayoritaria a la adopción homoparental, pues nunca antes se había pasado la barrera del 50% de apoyo”.

De esta manera, la adhesión al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental subieron 15 puntos porcentuales desde febrero del 2014 a la fecha, “lo cual refleja que el cambio cultural a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI es irrefrenable. Ya no hay marcha atrás. La pregunta no es si habrá o no matrimonio o adopción homoparental. La pregunta es cuando y esperamos que sea en lo próximos dos años”, apuntó el Movilh.

En relación al derecho a cambiar el nombre y sexo legal, el 45% está de acuerdo con que ello se permita a quienes tienen más de 18 años y el 17% que se autorice en cualquier momento, lo cual “da un 64% de adhesión para las personas que han cumplido la mayoría de edad”.

Desde los 14 años apoya expresamente el 27%, lo cual sumado al 17% que no pone límite de edad da un 44% de respaldo a que los adolescentes puedan realizar el trámite.

“La adhesión ciudadana a que los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar su nombre y sexo legal; lo cual vale la pena recordar es un derecho que siempre ha existido, pues la Ley de Identidad de Género viene solo a facilitar el trámite; va en acelerado aumento, quedando una vez más en evidencia que el Estado está atrás de los cambios culturales y en deuda con la dignidad de las personas LGBTI”, estimó el Movilh.

Recordando que hoy la Ley de Identidad de Género cumple 5 años de tramitación, el Movilh lamentó que “este período sea excesivo y siga extendiéndose, principalmente por presiones de la UDI y de su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe. Llamamos a esta senadora y a su partido a tener la decencia de paralizar su permanente campaña contra los derechos LGBTI”.

La encuesta Cadem fue aplicada a 706 personas mayores de 18 años entre el 2 y el 4 de mayo pasado. Su margen de error es de +/-3,7% y su nivel de confianza del 95%