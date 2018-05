Municipalidades y la SEC acuerdan trabajo conjunto por la postación eléctrica

Trabajar de manera vinculada en pos de la ciudadanía fue el acuerdo que concretaron la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) en una reunión en la que asistieron los representantes de los organismos.

Entre las tareas acordadas se estableció la creación de una mesa de trabajo, además de la firma de convenios para trabajar en beneficio de los ciudadanos.

El alcalde de Puente Alto y presidente (s) de la ACHM, Germán Codina señaló que “fue una reunión muy positiva y nos tiene muy contentos porque busca una vinculación de los municipios con el nivel central, que en definitiva beneficie al consumidor y por sobre todo a los vecinos”.

El alcalde Codina explicó que “al conformar estas mesas de trabajo se espera abordar temas como el uso de los bienes nacionales de uso público por parte de la postación eléctrica que tienen las empresas”.

También esperan superar “la asimetría que se da especialmente en aquellos municipios que son más chicos y que muchas veces tienen que lidiar con empresas que son, incluso, multinacionales y que evidentemente no cuentan con los equipo profesionales para hacerlo”.

El representante de los municipios destacó que “evaluamos la reunión como tremendamente positiva y que va servir no sólo a la SEC y a los municipios del país, si no que en particular a los consumidores y a los vecinos de nuestras comunas, que creo que son las personas que debemos pensar de manera prioritaria”.

Por su parte, el superintendente de Electricidad y Combustibles, Fernando Ávila señaló que “hay una agenda de trabajo común, que es muy potente en el sentido de acercarnos a los problemas que le atañen al ciudadano y las comunas de Chile, en este sentido la SEC tiene objetivos comunes con la ACHM en estas materias”.

Ávila puntualizó que “nosotros estamos ofreciendo directamente firmar convenios que permitan al Estado trabajar con los municipios, porque tenemos la capacidad de abordarlos en una dimensión muy completa en el sector energético en aquellos temas que preocupan a la ciudadanía como por ejemplo, los cortes de energía, las quemas de artefactos, las emergencias con diversos productos o el alumbrado público, son temas esenciales, de la cotidianeidad de las personas; y tenemos una vinculación que potenciar para entregar un servicio público de mejor manera”.

Finalmente, el superintendente subrayó que “nos han surgido otros temas que nos ha planteado el alcalde Codina desde la ACHM, que requieren acciones concretas, algunas de rápida solución. En paralelo, hemos tomado la decisión de formar y conformar una mesa de trabajo para tratar las agendas que ambas instituciones nos hemos tazado en el corto plazo”.