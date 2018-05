Nueva directiva Anercich se querelló contra Nelly Díaz por apropiación indebida

Una querella por el presunto delito de apropiación indebida presentó el actual presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil (Anercich), Julio Peña, en contra de Nelly Díaz, ex dirigenta gremial de la entidad que se hizo famosa encabezando los paros del gremio.

Según Peña, la ex presidenta de la Anercich “hasta hoy no ha entregado ningún informe de gestión o rendición de cuentas del uso que le dio a los recursos financieros que manejaba la asociación”, y afirmó que “existe un monto de unos 400 millones de pesos que fueron gastados y que no tienen justificación o respaldo alguno en la contabilidad”.

La acción judicial fue presentada en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y es patrocinada por el abogado, Luis Acevedo Quintanilla. Además, Peña dijo que “solicitamos al tribunal que se investiguen estos hechos y si se establece que existió un delito, queremos que el mal actuar de dirigentes no quede impune, porque acá se dañó de manera grave el pilar fundamental que sostiene y permite la existencia de una asociación, eso es la confianza que tienen los funcionarios en sus representantes”.

Entre las irregularidades detectadas en las auditorías realizadas por los actuales dirigentes de la Anercich, destaca que no existen respaldos del destino de unos dineros recaudados a los asociados para crear un fondo común, que sería destinado a financiar préstamos.

También se descubrió que no hubo ingreso a los libros de contabilidad de las millonarias ganancias generadas por la administración de una fotocopiadora, en la oficina de Huérfanos.

Nelly Díaz estuvo al mando de la Anercich desde 2015 y a fines de ese año se hizo mediáticamente conocida, cuando lideró una movilización de funcionarios del servicio que se extendió por 39 días. En junio del año pasado perdió la reelección, pero hoy preside una asociación paralela en el Registro Civil.