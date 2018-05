Organizaciones piden que se asegure derecho vital para uso de agua

Dirigentes del Movimiento Juntos por el Agua denunciaron ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, la sobreexplotación del agua que hacen las grandes empresas porcinas, perjudicando a las personas y a los pequeños agricultores.

Los representantes del movimiento de la comuna de San Pedro de Melipilla, asistieron a la comisión invitados por el diputado Renato Garín, quien ha puesto el tema en el debate.

“Durante mucho tiempo se ha señalado que la falta de agua se debe a que no llueve; se dice que hay escasez, pero la falta de agua se debe a la sobreexplotación. Hay algunos que están usando más agua de la que corresponde y los pequeños agricultores nos estamos secando”, afirmó Pedro Ulloa, frutillero de San Pedro y dirigente del movimiento Juntos por el Agua.

Junto a Bastián Alarcón, Marisol Armijo y Laura Montoya, expusieron los problemas por los que atraviesa la comuna, similar a lo que ocurre en el resto del país. “En San Pedro hay dos empresas que se reparten el 80% del acuífero El Yali y sólo el 20% restante va a los 9.500 habitantes cuya economía familiar se basa en la agricultura campesina. ¡Tenemos colegios sin agua!”, recalcaron.

A la sesión también asistieron dirigentes de la Unión Comunal de Agua Potable Rural (APR) de Cabildo, en la Quinta Región, quienes denunciaron irregularidades. Ricardo Sanhueza, dirigente de la zona, recalcó que “Chile se está quedando sin agua y no solo por el cambio climático, sino por la sobreexplotación; no puede ser que todos los días estemos siendo abastecidos por camiones aljibes. También hay un mercado informal del agua que no se fiscaliza”.

Los dirigentes recalcaron que “no es posible que existan solo 25 litros de agua por persona y los cerdos dispongan de 60 litros por cada animal”.