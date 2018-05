Machi Linconao reiteró que demandará al Estado en su visita al Congreso

La machi Francisca Linconao, recientemente absuelta por segunda vez en el juicio por el caso Luchsinger-Mackay, visitó hoy el Congreso en Valparaíso, donde se reunió con parlamentarios del Frente Amplio, Partido Comunista y del Partido Socialista.

En esta actividad, reiteró que demandará al fisco para que “me paguen por todo lo que me pasó, porque cuando me llevaron al retén me despojaron de mi vestimenta, me sacaron mi paño, mis prensas del pelo, me dejaron en camisón para llevarme al consultorio, mientras la prensa andaba a la seguidilla de mí”.

“Fue ahí donde me sacaron las fotos que llegaron a nivel internacional donde me mostraron como una delincuente y eso es lo más doloroso de recordar”, añadió.

Según los parlamentarios, la invitación a la machi Linconao se enmarca en un proceso de análisis de las problemáticas del pueblo mapuche, a propósito del proceso judicial en su contra del que finalmente fue absuelta junto a otros siete comuneros. Sólo tres fueron condenados en el caso.