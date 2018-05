Operación Huracán: Comisión de diputados invitó a los ocho imputados

La comisión de diputados que investiga la Operación Huracán acordó por 7 votos a 6 invitar a las ocho personas que fueron detenidas y formalizadas por asociación ilícita terrorista en La Araucanía y que, incluso, estuvieron en prisión preventiva hasta que la Corte Suprema ordenó su libertad.

Se trata del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carrillanca; su hijo Ernesto Llaitul Pezoa; el werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jaime Huenchullán Cayul, y su hermano Rodrigo; el ex mirista David Cid Aedo; el estudiante universitario Claudio Leiva Rivera, y los comuneros Martín Curiche Curiqueo y Fidel Tranamil Nahuel, estos dos últimos también acusados de quema de camiones.

También fueron invitados la machi Francisca Linconao, a pesar de que no está relacionada con este caso, y el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, quien confirmó que asistirá junto a Héctor Llaitul, a quien representa en esta causa que aún está abierta, ya que los ocho no han sido sobreseídos definitivamente. La sesión se realizará el próximo lunes en la sede del Congreso en Santiago.

La presidenta de la comisión, Andrea Parra (PPD), declaró a La Tercera que “la comisión Huracán, lo que pretende, es conocer los hechos de este montaje con la versión de los propios implicados y víctimas de esta operación. Hay que dejar de lado las ideologías y cumplir con el objetivo de esta instancia y ver los hechos en perspectiva. Su testimonio es importante para esta comisión”.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) señaló al diario que no correspondía invitar al vocero de la CAM. “A pesar de que es una de las víctimas del caso Huracán, nosotros planeamos en la comisión que no era adecuado invitar a gente que incitaba a la violencia y el terrorismo. Él hace poco celebró los 20 años de un atentado a un camión en La Araucanía y, además, no reconoce el estado de Derecho en Chile. El Congreso es parte del estado de Derecho. Es lamentable que venga una persona imputada y antes condenada por hechos de violencia”.

La comisión se constituyó el 10 de abril pasado y tiene por objeto recabar antecedes respecto de la supuesta alteración de pruebas en el marco de la denominada “Operación Huracán” y, en general, sobre los procedimientos de inteligencia que han desarrollado Carabineros y la PDI en relación a este caso.

Respecto a los invitados de la Comisión, se está solicitando citar a oficiales activos y en retiro de Carabineros, a fiscales, comuneros mapuches y ex autoridades de Gobierno, entre ellos, la ex Presidenta Michelle Bachelet.