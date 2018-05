Copesa desvincula a los trabajadores de las revistas Qué Pasa y Paula

Un verdadero terremoto se vive dentro de Grupo Copesa, el que reúne varios medios escritos encabezados por el diario La Tercera, luego que finiquitara a todos los trabajadores de la revista Qué Pasa.

La publicación seguirá existiendo sólo en su formato digital, y pasará a estar bajo el cargo de los periodistas de prensa de La Tercera.

Sin embargo, este no es el único cambio que se vivirá dentro del medio. Este viernes será despedido todo el equipo de la revista Paula, la que pasará a manos del equipo de la revista Mujer, por lo que el suplemento dominical dejará de existir.

Estos no son las primeras modificaciones dentro de Grupo Copesa este 2018, debido que hace algunas semanas, la publicación El ulso pasó a ser parte del diario La Tercera.

A través de su cuenta de Twitter, la fundadora de revista Paula, Delia Vergara, señaló que se encuentra “desolada” por la noticia, agregando que “me da rabia ver como el poder machista le pone el pie encima”.

Estoy desolada, acabo de enterarme lo de la Paula. Lo temía. Ese espíritu libre no resiste la conservadora atmósfera de La Tercera en momento como éste, cuando la mujeres se vuelven a levantar. Me duele mucho y también me da rabia ver como el poder machista le pone el pié encima

— delia vergara (@deliaconectada) 10 de mayo de 2018