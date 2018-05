Espina por helicópteros con sobreprecio: “Ocurrió antes de actuales comandantes”

Con la visita al Comando Conjunto Norte (dependiente del Estado Mayor Conjunto), ubicado en la ciudad de Iquique y con responsabilidad en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta concluyó la primera visita de inspección que realiza el ministro Espina al extremo norte de nuestro país.

El objetivo de este viaje fue constatar en terreno las capacidades de las Fuerzas Armadas que se mantienen en constante preparación para enfrentar los desafíos que se les encomiende, tanto en el resguardo de la soberanía como en la ayuda a la comunidad en situaciones de catástrofe.

También se refirió a las observaciones que realizó la Contraloría a la compra de helicópteros del Ejército. Indicó que esa noticia, publicada por un medio nacional, no lo tomó por sorpresa.

Recordó que a poco de asumir su cargo se suscribió, en conjunto con los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, un convenio inédito único en Chile, voluntario, con la Contraloría General de la República con el objeto de que “proceda a hacer un acompañamiento, un seguimiento de todos los procedimientos que se hacen en las FF.AA. en sus áreas críticas”.

“Yo recibí el informe de Contraloría, no voy a entrar en los detalles porque es un informe reservado que dice relación con las capacidades estratégicas. Me he informado que esta investigación la lleva Javier Armendáriz, eso creo que garantiza una excelente investigación. Javier Armendáriz es un notable fiscal, de lujo y por supuesto va a tener la colaboración activa de los comandantes en jefe”, sostuvo.

“Quiero decirles que estos hechos ocurrieron antes que nuestros actuales comandantes en jefe asumieran, y por lo tanto hay que hacer que nuestra investigación se lleve adelante. Tenemos claro que las Fuerzas Armadas para mantener y profundizar su prestigio tienen que tener los niveles más altos de probidad y honestidad y cada hecho que requiera ser investigado lo será y vamos a esperar el resultado de esas investigaciones”, enfatizó.

“Ese es el compromiso de los comandantes en jefe, es en lo que nos corresponde y por lo tanto en ese sentido no podemos hacer más comentarios que esperar que esa investigación sea rápida, exhaustiva, a fondo y se aclaren los hechos de acuerdo a los antecedentes que el fiscal Armendáriz”, concluyó.