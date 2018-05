Bachelet: "Antes de 2014 la energía era sinónimo de precios elevados y suciedad"

La ex Presidenta Michelle Bachelet hizo una velada crítica a la gestión en energía del primer gobierno de Sebastián Piñera, y de paso a la de la Concertación, al señalar que antes de 2014, cuando ella asumió su segundo mandato, “la energía era sinónimo de precios elevados y suciedad”.

Bachelet participó anoche en la presentación del libro “Revolución energética en Chile”, del ex ministro Máximo Pacheco (PS), en el Salón de Honor de la sede del Congreso en Santiago, acto al que también asistió el diputado Gabriel Boric (MA).

Según publica hoy El Mercurio, en el encuentro, la ex mandataria criticó la primera administración del Presidente Sebastián Piñera. “La energía era sinónimo de precios elevados y suciedad”, pero en 2014 “aparecieron personas que hicieron la diferencia, que entendieron que había que ver y escuchar a la ciudadanía”, señaló Bachelet.

La publicación también destaca que, en un tono distendido, Máximo Pacheco comentó a Bachelet: “Presidenta, la firme: yo pensé que me podría llamar para integrar su gabinete, pero no en Energía. ¿Y sabe por qué? Quizás porque también había comprado esto del ministerio sectorial y del ministerio técnico que debía ser dirigido por algún experto en el sector. Y yo no lo era”, expresó el ex secretario de Estado.

Durante la presentación, el diputado Boric recordó que con Pacheco fue el ministro con el que más reuniones sostuvo, pese a no ser parte de la comisión de Energía. “No hemos tenido contacto con la actual ministra”, aseguró el frenteamplista.

A la instancia, también asistieron los senadores PS Carlos Montes y José Miguel Insulza, así como los ex ministros Paula Narváez y Gabriel de la Fuente.