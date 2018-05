Ministro Larraín aseguró que pagará remanente de viaje a Harvard

Por medio de una declaración pública, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, salió al paso de las acusaciones de malversación de fondos públicos tras su viaje a la Universidad de Harvard, Estados Unidos, hecho que será investigado por la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte.

En esta línea, además de insistir en que fue invitado como ministro, la autoridad explicó que entre los días 12 y 15 de abril de 2018, participo en la ciudad de Boston como expositor en una conferencia internacional dentro del contexto del “Alumni Day 2018” de la Universidad de Harvard, para realizar una presentación sobre la realidad económica de América Latina –con especial atención en Chile– además de tener reuniones con prestigiosos profesores de Harvard y MIT, y líderes de opinión.

Junto a ello, señaló que la “audiencia de esta conferencia es extraordinariamente selecta, constituida por cientos de ex alumnos graduados de la U. de Harvard, que está considerada entre los mejores planteles de educación superior del mundo”.

Además, explica que “a la conferencia fui invitado inicialmente como ex alumno, académico y ex ministro de Hacienda, y luego (el 23 de febrero pasado) se me reconfirmó la invitación para asistir como ministro de Hacienda, lo que acepté. Asistí como tal y así consta en el programa del evento y en la presentación que me hicieron antes de comenzar mi charla”.

Además, aseguró que su asistencia a dicho encuentro “es parte del trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Hacienda por fortalecer la imagen de la economía chilena en el escenario internacional, para lo cual hemos participado en diversas reuniones y presentaciones en el marco del G20, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Chile Day”.

Respecto a su traslado, clarificó que la Universidad de Harvard “ofreció desde un principio cubrir parte de los costos del viaje. En el día de ayer llegó el reembolso de la Universidad y con eso se pudo saber el detalle de los gastos asumidos por ésta. Hoy se liquidaron los dólares y se ingresaron a la Subsecretaría de Hacienda. Con ello, el costo neto del viaje para la Subsecretaría quedó en la suma de $1.792.930”.

Con esto, acusó que a pesar de haber entregado públicamente estos antecedentes, “se han distorsionado los hechos haciendo caso omiso de la verdad, por pequeños intereses políticos”.

“Estoy completamente convencido de haber actuado correctamente, de acuerdo a la forma en que he obrado en mi vida y en mi trayectoria de servicio público. Sin embargo, considero que este tema está distrayendo innecesariamente mi atención y la del Ministerio de Hacienda de los objetivos fundamentales de nuestra labor. Quiero concentrarme sin distracciones en la recuperación de la economía chilena, el crecimiento, la inversión, la generación de empleos de calidad y la mejora de nuestras finanzas públicas”, añadió el titular de Hacienda.

Asimismo, aseguró que “habiendo tenido sólo hoy el detalle del costo fiscal remanente, he decidido hacer devolución del costo asumido por la Subsecretaría de Hacienda equivalente a la suma de $1.792.930, sujeto a las observaciones que efectúe el dictamen de la Contraloría General de la República cuando éste se emita”.