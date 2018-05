[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] “El contralor tiene que respetar la ley” Guillermo Ramirez

“Si uno lee los fallos del TC pensaría que esas personas que lo hicieron no son abogados. Está hecho por gente ignorante en derecho, es una cosa terrorífica para un Tribunal Constitucional”. Sentenció el cientista político Alberto Mayol sobre el fallo del Contralor sobre tema Objeción de Conciencia.



“Acá independiente de si nos gusta o no nos gusta el fallo de la contraloría sobre el tema de salud el Contralor tiene que respetar la ley”, aseveró Guillermo Ramírez sobre los cuestionamientos a la resolución de Contraloría y agregó que “a mi me causa serias dudas jurídicas el fallo del contralor y que venga un lorito a explicarme el tema me parece a lo menos superficial”.

No me parece legítimo que cuando tú encuentres que tiene razón exaltes la figura del TC y cuando encuentres que no tiene razón empieces a pedir que se corten cabezas” Hay personas en el FA que quieren eliminar el TC más allá si les gustan los fallos y eso es consecuente” – aseveró Guillermo Ramírez y agregó que “yo no voy a caer en esto de decir que porque no me gusta el fallo del contralor él está mal”.