Fiscalización reveló que servicios de salud suspenden hasta el 17% de las cirugías

Un estudio de la Unidad de Gestión Centralizada de Quirófanos (UGCQ) del Ministerio de Salud detectó que los pabellones de los servicios públicos suspenden hasta el 17% de sus cirugías.

La información está publicada hoy en El Mercurio y señala que la UGCQ, creada en 2016, en diciembre pasado monitoreó la actividad de 397 pabellones que estaban habilitados a esa fecha a lo largo del país.

La meta que se había impuesto la cartera era que en los hospitales no se suspendiera más del 10% de las cirugías, pero el informe de fiscalización al que accedió el diario mostró que 17 de los 27 servicios de salud del país monitoreados sobrepasan esa cifra.

Los servicios Araucanía Sur, Araucanía Norte y Arauco (Biobío) son los tres con mayor porcentaje de suspensión de operaciones: del total que tenían programadas, el 17% se suspendió.

Los datos del informe revelan que solo durante diciembre de 2017 en las salas de operaciones analizadas se suspendieron 3.150 cirugías programadas.

Para tener una referencia, consigna el diario, esto es más del doble de las 1.195 operaciones que se realizaron este año, durante abril, en horario “inhábil” (durante las tardes y los fines de semana) para disminuir la lista de espera de intervenciones quirúrgicas, que al 31 de marzo llegaba a las 286 mil atenciones pendientes.

El mismo documento señala que la principal causa de la suspensión de esas cirugías tiene que ver con el paciente (en el 52% de los casos). Entre esas razones está que el enfermo no se presentó en el hospital o que no pudo ser ubicado, que tenía una patología aguda o crónica que no permitió la realización de la intervención cuando estaba agendada, que no se le practicaron todos los exámenes necesarios, que los resultados de las pruebas de laboratorio no fueron positivos o que no realizó el ayuno que correspondía, entre otras.

Según la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gloria Burgos, disminuir la suspensión de cirugías “es parte del plan de optimización de pabellones” que está llevando a cabo la cartera.

A su juicio, donde hay que poner más atención “es en el proceso prequirúrgico, que es en la etapa en la que se pueden producir situaciones que afectarán al resultado final, provocando la suspensión de la cirugía”.

“En este caso debemos preocuparnos de la contactabilidad del paciente, su oportuno y completo estudio, y de su preparación previa a la cirugía. Otro punto relevante es la eficiencia en la programación de los quirófanos, que se resuelve con una reunión de tabla que vele por todo anterior”, dijo.

La UGCQ permite al Ministerio de Salud mantener el conocimiento de las salas de operaciones del país. Los datos de 2017 muestran que en Chile hay 595 pabellones en 81 hospitales.

El sistema de fiscalización está funcionando en 27 servicios de salud (de un total de 29), en 76 hospitales y 564 pabellones. De esos quirófanos que están siendo observados, 24 no estaban habilitados a diciembre, principalmente por falta de equipamiento.

Y de los habilitados, se está trabajando en 397 y en 145 no hay actividad asistencial, según el informe, “principalmente por la falta de recurso humano, no en relación con la falta de cargos, sino con el ausentismo. En ese sentido, los funcionarios que más faltan son técnicos (36%) y anestesistas (32%)”.