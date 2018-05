Líderes mapuche asistieron a comisión investigadora de “Operación Huracán”

Con el objetivo de conocer, de parte de los representantes mapuche, los detalles del operativo policial iniciado por Carabineros, en septiembre de 2017, expusieron este lunes ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para la “Operación Huracán”, la machi Francisca Linconao y el comunero Héctor Llaitul, quienes fueron enfáticos al sostener su inocencia y la existencia de un montaje.

Cabe señalar que este operativo condujo a la detención de ocho comuneros supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista, asociados con la cúpula de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

En dicha instancia, Linconao afirmó el tema no sólo pasa por la “Operación Huracán”, sino que también por una serie de situaciones ocurridas en los últimos años donde como comunidades habrían sufrido hostigamiento y acusaciones falsas por parte de los organismos policiales.

Destacó, en tal sentido, el proceso al cual fue sometida, en el marco de la investigación por el asesinato del matrimonio Luchsinger – Mackay, respecto de la cual finalmente fue absuelta.

“Los carabineros llegaron a allanar mi casa, no tenían ninguna orden y me apuntaban a la cara a un metro, yo preguntaba que pasa y nadie me contestaba, como si fueran mudos; entraron patearon la puerta, dieron vuelta todo y no encontraron nada… qué iban a encontrar si no tengo nada”, reclamó.

“Como cinco carabineros me toman y me arrastran para llevarme detenida y me acusan que yo tenía un arma hechiza y nunca yo he tenido una, no conozco ni manejo una porque en mi casa no hay hombres”, precisó la machi.

Por su parte, Llaitul insistió en reiteradas ocasiones en la existencia de “un conflicto entre el Estado de Chile y el Estado Nación Mapuche”, el cual, a su juicio, ha sido sostenido por los grupos económicos y de poder a través de la criminalización de los pueblos originarios.

En tal sentido y al ser consultado sobre si avala la vía armada para lograr las reivindicaciones que busca el pueblo mapuche, el líder de la CAM señaló que dicho concepto no puede tener la misma interpretación, cuando se busca restituir tierras y derechos que fueron arrebatados.

Cabe recordar que la Comisión Investigadora fue conformada para analizar la actuación de los organismos policiales, de persecución criminal y de inteligencia en el marco de la denominada “Operación Huracán”, respecto de la cual se acreditó la manipulación de pruebas para incriminar a los detenidos y la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita.

La instancia volverá a recibir en una próxima sesión a los mismos invitados, considerando la cantidad de preguntas pendientes de parte de los parlamentarios.