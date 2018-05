"Con ese tema no se juega": El intenso round en Twitter entre Cathy Barriga y Techo Chile

Este lunes, Techo Chile utilizó su cuenta de Twitter para realizar un llamado a Cathy Barriga, esperando poder concretar una reunión para abordar las necesidades de familias de Maipú.

La fundación publicó una imagen donde aparece un oso de peluche con una pechera de Techo frente a un computador, junto con un urgente mensaje para la alcaldesa.

“Hola estimada Cathy Barriga. Soy Techito, he visto que te has reunido con amigos míos. Me gustaría tener la oportunidad de juntarme contigo, es por una urgencia. Hay 104 familias que depende de que nos encontremos, por favor no puedes decir que no”, dice el escrito.

Hola estimada @cathybarriga 👋! Soy Techito, he visto que te has reunido con amigos míos… Me gustaría tener la oportunidad juntarme contigo, es por una urgencia. Hay 104 familias que dependen de que nos encontremos, por favor no puedes decir que no 😉 @maipu_chile pic.twitter.com/4Sx61qhh5C — TECHOChile (@TECHOChile) 14 de mayo de 2018

El tuit se refiere a las fotos que ha subido la alcaldesa, donde aparece en “reuniones” con osos de peluche.

El mensaje no fue bien recibido por la jefa comunal, quien acusó a la fundación de burlarse y faltar a la verdad. “Ustedes no asistieron el de mayo a una reunión agendada por ley de lobby”, señaló junto a una imagen respaldando sus dichos.

@TECHOChile Pésimo chiste y lamentable que ustedes como fundación se burlen.Faltan a la verdad.Ustedes NO asistieron el 10 de mayo a una reunión agendada por ley de https://t.co/Iw5YUBJwCM una alcaldesa 100% social que defende esta causa desde antes de serlo pic.twitter.com/TBU1VGRk9Q — cathy barriga (@cathybarriga) 14 de mayo de 2018

Techo Chile respondió que habían recibido un mail de parte del asesor jurídico de Barriga donde suspendían la reunión, y le volvieron a solicitar un encuentro a través de la red social.

“Ustedes conocen las vías directas para tratar estos temas, yo uso osos para comunicar actividades con los niños, no para ironizar con temas tan sensibles e importantes. Con estos temas no se juega”, replicó la alcaldesa.

Ud. Conoce las vías directas para tratar estos temas, yo uso osos para comunicar actividades con los niños, no para ironizar con temas tan sensibles e importantes. Con estos temas no se juega. — cathy barriga (@cathybarriga) 14 de mayo de 2018

Finalmente, la fundación le informó que ya enviaron la solicitud y que esperan que se concrete la reunión “lo antes posible”.