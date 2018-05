Presentan denuncia en Contraloría por comparador de precios en farmacias

Una denuncia en Contraloría presentaron hoy la Fundación Equidad Chile, la Asociación Nacional de Consumidores (Anadeus) y el Capítulo de Farmacias Populares, en contra de la nueva aplicación lanzada por el Ministerio de Salud (Minsal), que compara precios de más de 11 mil medicamentos con el fin de facilitar la búsqueda de los más económicos.

Sin embargo, una investigación de estas tres instituciones de la salud habría determinado que sólo es posible encontrar remedios de las tres grandes cadenas farmacéuticas (Cruz Verde, SalcoBrand y Farmacias Ahumada), “afectando la decisión de mejores precios de los chilenos, con una herramienta financiada con fondos públicos del Ministerio de la Salud”, según la denuncia.

La aplicación www.tufarmacia.gob.cl presentada el 7 de mayo por el Minsal, contó con la presencia del Presidente Piñera: “La app tenía como objetivo permitir que usuarios y profesionales del sistema de salud, recomienden o dirijan la compra de algún producto hacia aquella farmacia con el precio más accesible”, explicó Tomás Lagomarsino, presidente de Equidad Chile.

Recalcóque estas mismas farmacias fueron sorprendidas en casos de colusión y fueron sancionadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. “Además no son las más económicas en el mercado” agregó Lagomarsino.

A esto, según dijo, se suma la exclusión de la plataforma de las farmacias populares, independientes y cadenas más pequeñas, de las cuales en algunas sólo es posible revisar apenas donde están ubicadas, generando una limitación al acceso en información para un amplio universo de medicamentos y por ende, una mejor decisión de compra de la ciudadanía.

En tanto, para Jorge Maldonado, del Capítulo de Farmacias Populares, este hecho demuestra que que no se cumple el objetivo de comparar todos los precios existentes. “Sabemos que los precios de las grandes cadenas no varían mucho entre ellas y siguen siendo más caros, por lo que no se justifica”, señaló.

Además, según la denuncia, la aplicación no sólo fue lanzada de manera online, sino que el gobierno anunció que instalará totéms en centros de salud pública. “En esos lugares se atienden personas de menores ingresos económicos, estas pantallas los dirigirán hacia estas tres cadenas, lo que consideramos grave al ser una app desarrollada con recursos públicos y que va en directo beneficio de los intereses económicos de farmacias con un pasado más que conocido y negativo para el país”, expresó Lagomarsino.

Los denunciantes tambipen abordaron la Ley de Fármacos II, que busca incluir una disposición que obligaría a las farmacias a informar el precio referencial de sus medicamentos, junto con el desarrollo por parte del Minsal de una plataforma que las incluya a todas.

“Por alguna razón, el ministerio en menos de 3 meses y sin esperar el avance de la Ley de Fármacos se adelantó incluyendo sólo a las tres grandes cadenas mencionadas. Creemos que con esto se está perjudicando la institucionalidad, la Libre Competencia y el bolsillo de miles de chilenos y chilenas. Es por eso que hemos solicitado a Contraloría que se investigue el uso de recursos públicos en la aplicación, su distribución y difusión”, concluyó Lagomarsino.