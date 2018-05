Encapuchados queman dos camiones en la provincia de Arauco

La madrugada de este miércoles se vivió un ataque incendiario a dos camiones en la comuna de Los Álamos, provincia de Arauco.

El incidente se produjo cerca de las 03.20 horas en la ex Ruta 160, a metros del Peaje Pilpilco.

Los conductores se encontraban descansando en el lugar cuando cuatro encapuchados armados los obligaron a bajar de los camiones, para luego arrojar acelerante y encender el fuego, según información de Carabineros.

Por su parte, la gobernadora de la provincia, María Bélgica Tripailafo aseguró que “no se encontró panfletos alusivos a un tema de violencia rural ni ningún otro antecedente”.

Además, señaló que “se había advertido a los camioneros que no se quedaran cercanos a la ruta. Carabineros, según la información que ellos me dieron, había alertado a los camioneros que no se quedaran en esos lugares”.

Por su parte, el comandante Víctor Hugo Blanco, de Carabineros de Arauco, indicó que los atacantes, mientras se daban a la fuga, “efectuaron tres disparos al aire con un armamento tipo escopeta, donde es posible advertir la presencia de vainas percutidas en el lugar, y gritaron consignas referentes a la etnia mapuche”.