“Te creemos compañera”: Marcha en Alameda destaca serie de potentes mensajes

Tras culminar en Santiago la marcha contra la violencia machista convocada por la Confech, una serie de mensajes sobre esta temática fueron expuestos en las calles, los que quedaron plasmados principalmente en los letreros y carteles que portaban las –en su mayor parte- manifestantes, en un encuentro en el que también hubo presencia de estudiantes de ambos sexos.

“Es feminista. No feminazi”, “Frente al machismo y su violencia. Autodefensa”, Que mi profesor no sea mi abusador”, “Para una real transformación Erradicar el sexismo de la Educación”, “No + Violencia Mujeres en resistencia”, “No más patriarcado” y “Quiero que me evalúen por mi capacidad No por el largo de mi falda”, fueron algunas de las consignas.

Si bien la autoridad regional no ha entregado un balance de asistentes, la FECH dio cuenta de 150 mil participantes “sólo en Santiago”.

Cabe recordar que manifestaciones similares se registraron en diversas ciudades del país, entre ellas Valparaíso, Concepción y Valdivia.

En Santiago, la marcha -autorizada por la intendencia Metropolitana- comenzó a las 11:30 de la mañana. Su recorrido partió en el cabezal norte del Parque Bustamante, para luego avanzar por la calzada sur de la Avenida Libertador Bernardo O´Higgins hasta calle Echaurren, en el metro República.