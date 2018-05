[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] "Es imposible que no hayan sabido" Jorge Errázuriz sobre los obispos cercanos a Karadima

“Es imposible que no hayan sabido” fueron las palabras de Jorge Errázuriz sobre los cercanos a Karadima, en el contexto de la renuncia masiva de los Obispos tras la visita a Roma.

Además agregó que: “era bueno que se destapara esto, era bueno para Chile que se supiera porque había mucha protección, habían muchos poderes detrás de Karadima”, haciendo alusión a su decisión de ser uno de los financiadores de la Película chilena que relata los abusos del sacerdote.



“Lo que el Papa está diciendo con esto es que no se trata solo del caso Karadima, ni siquiera de los encubrimientos de algunos obispos, este es un problema de la iglesia chilena completa por la forma en que los pastores se relacionan con los fieles chilenos” fue la sentencia del diputado de la UDI Guillermo Ramirez quien además acusó “narcisismo y arribismo” en la iglesia chilena.

Incluso fue más allá y aseveró que: “yo me alegro de que Barros no haya renunciado ya que si lo hubiera hecho no seríamos testigo de lo que está ocurriendo en la iglesia hoy”.

Finalmente Jorge Errázuriz comparó esta renuncia masiva con lo que ocurre en una crisis de gabinete y que “todos los ministro ponen sus puestos a disposición, renuncian masivamente, pero eso nunca es verdad, es una forma de pedir la renuncia de todos y que te la entreguen. Yo creo que esto fue una pedida de renuncia completa”