Doce hospitales de mayor complejidad reprobaron su gestión

Un estudio realizado por el Ministerio de Salud arrojó que de los 57 hospitales de alta complejidad autogestionados que existen en el país, 12 de ellos no llegan al 75% de cumplimiento exigido para aprobar la medición, de acuerdo a la versión 2017 de la evaluación, que se realiza todos los años.

El sondeo publicado por El Mercurio abarca cuatro áreas: eficiencia operacional, gestión clínica, excelencia de la atención y sustentabilidad financiera. En este último aspecto es donde se registraron los peores resultados, alcanzado un puntaje de 2,59, de un máximo de 4 puntos.

Dentro de los problemas más comunes, 48 hospitales no logran el equilibrio financiero que se solicita desde el nivel central, que implica que su sobregasto no sea mayor al 3% de sus ingresos. A esto se agrega que 50 centros clínicos no logran el pago oportuno con sus proveedores. Esto se traduce en la alta deuda de los hospitales públicos, que en diciembre del año pasado llegó a los 246 mil millones, según cifras del Minsal.

En el resto de las áreas los resultados son más positivos, superando los tres puntos en cada una de ellas: en eficiencia operacional 3,18; gestión clínica 3,31 y excelencia de la atención, 3,74.

La subsecretaria de redes asistenciales Gloria Burgos, indicó que “la primera tarea es realizar una evaluación del instrumento de medición utilizado y clarificar las razones del comportamiento financiero”, agregando que “de esta forma se tendrá claridad si las deficiencias presentadas responden a problemas de gestión o efectivamente de falta de recursos”.

En las mediciones generales, los mejores resultados los obtuvo el Instituto de Neurocirugía, seguido del Hospital Luis Tisné y el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, todos ellos de la Región Metropolitana.