Contraloría revela irregularidades en farmacia popular de Recoleta

Un informe emitido por Contraloría reveló una serie de inconsistencias en la farmacia popular de Recoleta. El organismo detectó problemas en la gestión, que incluyen diferencias en el presupuesto, rebajas de inventario no justificadas y recursos utilizados para el pago de deudas municipales.

De acuerdo a lo que informa El Mercurio en su edición de hoy, el monto de los recursos aportados por la municipalidad ascendería a $318,7 millones, lo que difiere de lo señalado por la directora del Departamento de Salud como percibido, que es de $133,4 millones y lo aprobado por el concejo que es de $220 millones.

Según Contraloría, del total de la cifra, unos $204 millones, se solicitaron para el pago de deudas con laboratorios, pero los recursos “fueron utilizados para el pago de compromisos anteriores que tenía el Departamento de Salud Municipal”. El informe también sostiene que existe “dilatación en el pago a los proveedores de fármacos por hasta un total de 461 días”, tras la recepción de los medicamentos.

La directora del Departamento de Salud, María Eugenia Chadwick, indicó que “hay varias cifras que no cuadran”, y que “estamos preparando el informe para responder a Contraloría”, agregando que “para nosotros no hay duda de cómo se produjo, sólo que la Contraloría no lo entendió”.

Respecto a las rebajas sin fundamento del inventario, indicó que el alcalde Daniel Jadue instruyó un sumario a propósito del informe, para que quedara clara la situación.