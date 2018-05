El Demre propone más de una PSU al año y con menos contenidos a medir

El Departamento de Medición, Registro y Evaluación (Demre) de la Universidad de Chile, a cargo del proceso de rendición de la PSU por encargo del Consejo de Rectores (Cruch), presentó una serie de modificaciones a dicha prueba de selección universitaria

Según publica hoy La Tercera, en mayo del año pasado, la directora del Demre, Leonor Varas, entregó una propuesta con siete iniciativas, entre las que se encuentra la reducción de contenidos para que se puedan evaluar las materias hasta segundo medio, contar con dos test de Matemática (uno general y otro específico) y la reducción de materias de la prueba de Lenguaje.

Sin embargo, este año apunta a ir más allá y en las últimas reuniones a las que ha asistido con el Sistema Único de Admisión (SUA), el Cruch y entidades técnicas ligadas al proceso de admisión, ha dicho que la rendición de la prueba no debería estar asociada a un proceso inmediato de postulación a las universidades y que deberían existir varias opciones durante el año para que las personas puedan rendir los test y postular posteriormente con más tranquilidad.

“Es importante separar la rendición de la prueba de la selección y eso permitiría, por ejemplo, que haya pruebas en marzo, en septiembre y que uno pueda aplicar la PSU en distintas épocas del año”, afirmó Varas a La Tercera.

La directora del Demre explica que la PSU se toma de una vez para que estén todas las notas de los alumnos disponibles y cerrado el año para calcular el ranking y postular.

“Nosotros proponemos que se separen los dos procesos, para que cualquier persona pueda postular mucho después de rendir la prueba. Esto significaría que los jóvenes tengan tiempo para tomar decisiones y no en tres días como sucede ahora”, afirmó.

Por su parte, el vicepresidente del Cruch y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, coincidió en la necesidad de hacer cambios y dijo que “a mí me parece que debemos corregir el alto estrés que produce la aplicación de la prueba, de modo que los plazos o las oportunidades de rendimiento, postulación y matrícula no queden rígidamente relacionados. Por ejemplo, que se pueda dar en otro momento del año también, distinto del momento de postulación”.

La directora del SUA, María Elena González, en tanto, indicó que “el tema de rendir la prueba más de una vez en el año es algo que se ha evaluado varias veces en el Consejo de Rectores. Cuando cambiamos de la PAA a la PSU se hizo precisamente para favorecer que el instrumento estuviera alineado con el currículum de manera que fuera más justo para todos los estudiantes”.

“Cuando tienes un instrumento alineado con el currículum es muy difícil que puedas hacerlo en distintas épocas, cuando no ha terminado el año escolar. Esa ha sido principalmente la dificultad para tomar el examen más de una vez en el año y es una de las cosas que hay que evaluar también”, añadió.

El rector Valle agregó que “si se hace un ajuste en los contenidos que se medirán en la prueba, y no se mide todo lo que se va a pasar hasta final de cuarto medio, alguien que está en ese curso no tendría que esperar a noviembre para dar la prueba, sino que podría hacerlo meses antes. Todo esto tiene que ser muy bien analizado y decidido con la suficiente anticipación, porque en esto no se pueden hacer cambios de un día para otro”.