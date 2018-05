Diputado de Revolución Democrática Renato Garín: “Venezuela es una dictadura, la separación de poderes no se cumple”

En conversación con Trío, el Diputado de Revolución Democrática Renato Garín analizó la situación en Venezuela y la crisis de la Iglesia Católica.

“Venezuela es una dictadura, la separación de poderes no se cumple. La Asamblea Constituyente funciona como un poder constituido, por ende no es una Asamblea Constituyente realmente, es una suerte de salto que se le hace a la Asamblea Legislativa, por ende no es una democracia en término puro y duro”, aseguró Garín.

Con respecto a la crisis institucional de la Iglesia Católica y en particular al arzobispo Ricardo Ezzati, el diputado afirmó que “yo no voy a soltar a Ezzati, lo que ha hecho es muy grave. Primero, ha desconocido los encubrimientos que ya están a la luz pública, segundo, ha maltratado a las personas trans, y en tercer lugar, mezcla al arzobispado con un lobista”. “¿Dónde ha estado la Iglesia para decir que hay que parar la corrupción? Escucho a los curas peruanos cómo salen a darle al Presidente Kuczynski. ¿Dónde están los curas chilenos para parar a Penta y SQM? Me refiero a la trenza del poder, a la curia”, concluyó Garín.