El 36% de niños de los Cread no va a la escuela y 41% consume alcohol o drogas

El Presidente Sebastián Piñera recibió las conclusiones del Sename acerca de la primera auditoría social a los 11 Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) existentes en el país, calificándolas como “tristes y a veces dramáticas”.

La actividad se realizó en el Cread Galvarino de la capital, donde murió la niña Lissette Villa en 2016, y los resultados los entregó la directora del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda.

Entre las principales conclusiones de la auditoría a estos centros que acogen a 758 niñas, niños, y adolescentes, se encuentra las siguientes:

36% de los niños que están en los Cread de administración directa del Sename no asisten a la escuela.

48% tiene retraso escolar.

55% tiene problemas de salud mental.

53,6% de las niñas, niños y adolescentes cuenta con alguna sesión sicológica.

41,7% presenta consumo problemático de alcohol y/o drogas

El mandatario recalcó que estos resultados son reflejo de que “el Estado de Chile no está cumpliendo con su deber, con su responsabilidad de cuidar, de proteger a nuestros niños. Por eso, desde el primer día, hemos dicho que vamos a poner a los niños primeros en la fila”.

Además, el Presidente Piñera comentó que el modelo que se quiere implementar es ir abandonando los centros masivos por centros residenciales de cerca de 15 niños, donde se pueda recuperar el sentimiento de la vida de un hogar.

Destacó también que se presentará pronto una indicación a la Ley de Adopción ingresada durante el primer Gobierno, con el objetivo de agilizar los procesos. Subrayó también que “a veces toda la discusión está en quién tiene derecho a adoptar, y eso significa que nos estamos olvidando de lo más importante, es el niño el que tiene derecho a ser adoptado, el que tiene derecho a recuperar la familia que perdió, y ese es el norte del cual no nos vamos a desviar”.

Señaló que entregar una mejor calidad de vida a nuestros niños requerirá de mucho esfuerzo de aquellos que trabajan en el Sename y en los organismos colaboradores, pero también del Estado y de la sociedad.

“Nuestros niños, si bien no marchan, no protestan, no votan, no por eso dejan de estar en el corazón de las prioridades de nuestro Gobierno, y yo estoy seguro que, como Presidente, al fijar esta prioridad, estoy interpretando el verdadero sentimiento de la inmensa mayoría de mis compatriotas”, enfatizó el jefe de Estado.

El Sename realizará una segunda auditoría a las residencias que están bajo la administración de organismos colaboradores del Servicio entre junio y septiembre, para entregar una visión general de la real situación de la institución que atraviesa una profunda crisis.

La infancia hoy es una de las cinco principales prioridades del Gobierno, y entre las metas figura el reemplazar el actual Sename por dos nuevos y modernos servicios, crear un sistema de defensoría de la niñez, privilegiar el rol de la familia, aumentar la subvención de las instituciones colaboradoras, e implementar un sistema de Alerta Temprana, entre otros.