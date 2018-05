Ministro Chadwick descarta que guardias municipales puedan portar armas

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, descartó cualquier posibilidad de que los funcionarios municipales de seguridad pública puedan portar armas, como están planteando algunos alcaldes para enfrentar la delincuencia, y afirmó que no habrá un nuevo cuerpo policial aparte de Carabineros y la PDI.

Chadwick fue consultado por el tema en la Onemi, donde dio a conocer el Programa de Invierno que coordinará las acciones de prevención y gestión para los próximos meses.

El ministro reiteró que para el Gobierno es prioridad número uno la seguridad ciudadana, y que está trabajando en eso con las dos organizaciones municipales más grandes del país, para mejorar la colaboración y coordinación con las policías, “pero no nos vamos a precipitar ni vamos a tomar medidas que no corresponden y que obedezcan a situaciones que están al margen de la ley”, advirtió.

“Las policías en nuestro país que tienen las atribuciones y potestades públicas de seguridad ciudadana y el derecho exclusivo y excluyente a portar armas son Carabineros y la PDI. Ese es un patrimonio muy importante de nuestro país y lo vamos a mantener, fortalecer y por eso estamos en un plan de modernización de nuestras instituciones policiales para que puedan ser cada vez más eficaces en la respuesta contra el delito”, añadió.

Reiteró que el Gobierno está colaborando y coordinando con las municiaplidades en esta materia, “pero no va a haber otra policía que no sean Carabineros y la PDI y en eso es muy claro el pensamiento del Presidente Piñera, no vamos a tener otra policía con derecho a tener armamento que no sean Carabineros y la PDI”, enfatizó.

Chadwick sí respaldó que los vigilantes municipales puedan colaborar y coordinarse con las policías, “para que podamos combatir en mejor forma la acción de los delincuentes. Por ese camino como gobierno esperamos reducir la delincuencia”.

Finalmente, Chadwick celebró el instructivo del fiscal nacional Jorge Abbott para que los fiscales busquen sanciones más intensas para los jóvenes que reinciden en los delitos.