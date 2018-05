Nueva denuncia: sacerdote acusa al nuncio de no actuar en casos de Talca

Impacto causaron ayer las denuncias del sacerdote de Villa Prat, Sergio Díaz Cubillos, quien acusó al nuncio apostólico Ivo Scapolo y otras autoridades eclesiásticas de no escuchar sus denuncias de abusos sexuales en la diócesis de Talca.

“Estoy molesto y dolido con toda la jerarquía de la Iglesia, por todo lo que ha pasado. Yo trabajo en todo Chile y una vez supe que un cura violó a varios chiquillos. Esa vez, hablamos con el nuncio apostólico Scapolo”, afirmó el sacerdote en declaraciones que hoy reproduce La Tercera.

“Después de un año le entregamos todo lo que la Iglesia nos pide en la nunciatura y (Scapolo) me dio una cita (…) fue en Santiago. Llegamos lloviendo, con frío, y me dice que no nos va a recibir, que no era por mí, era por los chiquillos que iban conmigo. Cómo no voy a estar herido, si el Papa confía en este nuncio, o confiaba plenamente”, añadió.

Díaz habló ayer en Curicó después de una reunión del obispo de Talca, Horacio Valenzuela, con cerca de 40 sacerdotes de la diócesis, para analizar el mensaje que entregó el papa Francisco a los prelados chilenos citados al Vaticano.

El sacerdote explicó que fueron cuatro jóvenes de Talca y Santiago los que supuestamente sufrieron abusos en la diócesis de Talca. Ocurrió en 2014 y el mismo Sergio Díaz buscó una forma de “hacer justicia”, según dijo.

“La Iglesia tiene sus formas, en este caso se juntaron el hechor con las víctimas ante el obispo Horacio y el hechor confesó todo; de esa manera, las víctimas se sintieron más tranquilas y el obispo apartó al sacerdote de todas sus actividades pastorales con niños y jóvenes. En ese caso, el obispo Valenzuela actuó bien y las víctimas quedaron tranquilas”, aseveró.

Sin embargo, sostuvo que “él (obispo) está confundido, está dañado, no está pensando claramente, y creo que en estos momentos no tiene capacidad para decidir nada (…). No es un tipo malo, pero creo que Karadima lo dañó tanto, que no está en capacidad de tomar decisiones”.

Valenzuela, quien es uno de los miembros del episcopado que fueron más cercanos a Fernando Karadima (junto a Tomislav Koljatic, Juan Barros y Andrés Arteaga), no habló ayer con la prensa.

Díaz también se refirió al obispo de Linares, Tomislav Koljatic, señalando que “allí hay un chiquillo que fue abusado por un cura y resulta que el obispo (tras recibir la denuncia) no le contesta el teléfono; los curas encargados tampoco, no le han dado ayuda. Entonces, abusan de los jóvenes y luego se hacen a un lado. Tenemos que sanar esto con la verdad, aunque nos duela”.

Asimismo, afirmó que “yo le dije a Horacio (Valenzuela) que se fuera, que el Papa le va a cortar la cabeza igual, se lo he dicho ahora, en privado y en público. El tiempo me dará la razón. Lo complicado de nuestro clero es que hay muchos curas que no hablan por miedo, pero piensan igual que yo”.