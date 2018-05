Comisión de Seguridad Ciudadana cita a Carabineros por "simular" operativo para TV

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados informó que citará a representantes de Carabineros para que entreguen explicaciones respecto a la simulación de un operativo policial realizado para la televisión.

El caso apunta al programa de televisión “Alerta Máxima” (Chilevisión) en el que se difundió un procedimiento en las cercanías del paso fronterizo Cardenal Samoré, que une la Región de Los Lagos con la provincia argentina de Neuquén, donde la policía uniformada incautaba 12 kilos de marihuana prensada y detenía a dos menores de edad. En el marco de la emisión, se dio el hecho como verdadero, pero finamente resultó ser una recreación para el citado medio de comunicación.

En base a tal acción, la fiscalía de Osorno realiza al presente una indagatoria de oficio para determinar si hay hechos constitutivos de delito.

Para el presidente de la comisión, el diputado Iván Flores, “este tipo de acciones son inaceptables y no contribuyen a recuperar la credibilidad de Carabineros, afectada por todos los casos que la opinión pública ya conoce . Con el problema actual de delincuencia que enfrentamos en el país y la actual crisis que vive Carabineros, la verdad, no me parece que se haga una recreación artística, que parece una telenovela de acción, distrayendo recursos públicos y funcionarios del rol para el que realmente son contratados”.

El Ministerio Público, en tanto, señaló desconocer la existencia del caso policial expuesto, solicitando información a Carabineros.