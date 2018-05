Estudiantes disidentes protestan contra toma en la UC

Un grupo de cerca de cincuenta estudiantes en desacuerdo con la toma de la Casa Central de la Universidad Católica se manifestó esta mañana en el frontis de la casa de estudios. Los disidentes alegaron que la toma del lugar se llevó a cabo sin consultar a la mayoría del estudiantado.

Magdalena Ruiz Esquide, coordinadora general del movimiento Solidaridad, indicó que apoyan las demandas, pero no la forma de darlas a conocer. “Creemos que esta no es la manera de hacer los puntos. Las tomas son violentas y antidemocráticas. No se nos preguntó la opinión a todos los estudiantes de la universidad”, añadiendo que “estamos a favor del fin de los abusos, del fin de la violencia, queremos que toda la discriminación que hay en la sociedad, que es machista, no siga continuando, pero creemos que este no es el modo y nada va a ser justificante de la violencia”.

La manifestación se desarrolla en forma paralela a la reunión que sostiene hoy el rector de la UC, Ignacio Sánchez, con las estudiantes que participan en la toma feminista. En primera instancia, el rectos descartó recurrir al desalojo, y se mostró dispuesto al diálogo.