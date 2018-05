Más de mil estudiantes de la UC firmaron declaración en contra de la toma

Mucha polémica ha causado la toma feminista en la Casa Central de la Universidad Católica. Y es que es un hecho inédito que no tiene a todos los estudiantes contentos.

Es por esto que recientemente algunos de ellos fueron a manifestarse en contra de la toma. Además, 1031 alumnos de la institución decidieron firmar una declaración en la que aseguran que están a favor de la causa pero que consideran que esta no es una forma legítima de demostrar su descontento.

“Consideramos de absoluta gravedad que un conjunto de alumnos haya realizado un acto ilegítimo y violento, siendo esto una característica inherente a toda toma. Asimismo, resulta necesario recalcar que la articulación de ésta fue organizada, en su mayoría, por grupos externos a la comunidad universitaria y en total hermetismo. La tolerancia al uso de este tipo de métodos excesivos, es avalar la coerción como un medio para aprobar una solución que debería ser transversal”, comienza el documento.

También agregaron que ” Toda institución se sustenta, fundamentalmente, en la necesidad de proteger a sus integrantes: alumnos, profesores, funcionarios y trabajadores. Es, de hecho, por esta razón, que condenamos todo abuso, acoso, violencia y discriminación, al ser estos un atentado contra el respeto y la promoción de la dignidad humana. En efecto, reconocemos que han ocurrido situaciones que atentan precisamente contra la dignidad de toda mujer, y que no han sido abordadas de manera adecuada. Conjuntamente a lo anterior, resulta fundamental para el correcto y pacífico desarrollo de la comunidad, la existencia de una autoridad encargada de velar que los principios que la rigen se adecúen a su realización práctica”.

Finalmente, hicieron una serie de solicitudes, entre las cuales se encuentra sancionar a los implicados. a. El desalojo de quienes se han apropiado ilegítimamente de las instalaciones, ya que de lo contrario, se merma la defensa de nuestra comunidad. b. La sanción respecto a los responsables de los actos previamente descritos, que resulten necesarios y proporcionales a la gravedad de los hechos. Además, no se debe descartar la opción de realizar un sumario a aquellos alumnos de la Universidad que hayan sido partícipes de la toma. Corresponde añadir que, en consideración de la gravedad de las acciones, resulta particularmente injusto que los responsables no sean sancionados adecuadamente, sentándose un riesgoso precedente. c. La revisión del petitorio propuesto, al contener disposiciones contrarias al ideario y espíritu de nuestra institución, sin perjuicio de que otras de éstas sean absolutamente válidas. d. El resguardo de la integridad de los alumnos que, de forma pacífica, permanecerán en el campus con el fin de evitar la toma completa de Casa Central.