Alcalde de Pedro Aguirre Cerda acusa a Metro de no cumplir compromiso

El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rozas Romero, anunció nuevas acciones en defensa de los vecinos afectados por los ruidos y vibraciones que genera la Línea 6, después que la empresa Metro no cumplió su compromiso de presentar un informe sobre el impacto de la operación del tren subterráneo en las viviendas ubicadas en el eje Carlos Valdovinos.

Según denunció, dicho compromiso lo había adquirido a comienzos de abril el subgerente de Relaciones con la Comunidad y Medio Ambiente de Metro, Fernando Rivas, en una reunión con los vecinos, oportunidad en la que anunció que en 45 días volvería con ese estudio, lo que finalmente no sucedió.

En un nuevo encuentro con vecinas y vecinos, y al que asistieron también los diputados por el distrito 13 Tucapel Jiménez y Gael Yoemans, además de representantes de otros parlamentarios por la zona, el jefe comunal instó a Metro a cumplir la palabra empeñada y solicitó a los legisladores aunar esfuerzos para concertar una reunión con el nuevo presidente de la empresa, Louis de Grange, ya que se trata de un problema que sigue sin ser resuelto.

“Son ellos los que tienen que hacerse responsables de no estar acá, como nos citaron”, dijo Rozas, quien al mismo tiempo anunció que no aceptará “soluciones parciales”. Lo anterior, después de conocer los testimonios de personas que fueron visitadas por ingenieros y representantes de Metro, quienes en casos puntuales han dispuesto el recambio de ventanas y reparaciones menores a las viviendas que están continuamente expuestas a las constantes vibraciones, lo que a juicio del edil no va a resolver el problema de fondo.

Durante el encuentro, que se realizó en el ex casino de personal en retiro de Famae, los vecinos pudieron conocer las acciones que en la comuna de Ñuñoa está preparando la agrupación denominada “Víctimas del Metro”, que agrupa a personas afectadas también por las vibraciones de la Línea 6 y que están empeñadas en recurrir colectivamente contra Metro en la Superintendencia de Medio Ambiente y de ser necesario en el Tribunal Ambiental.