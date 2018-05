Cones confirma participación en movilización por una educación no sexista

La asamblea general de la Cones decidió responder al llamado que realizó la Confech, para movilizarse el próximo viernes 1 y miércoles 6 de junio, en el marco de las demandas del movimiento feminista por una educación no sexista.

La secretaria general de los secundarios, Florencia Díaz, señaló que es necesario tener una educación no sexista desde la primera infancia “para llegar a una sociedad que no tenga femicidios, a una sociedad que no sea machista”.

La Cones también fue crítica con la agenda de equidad de género del Gobierno, la que considera que sólo abarca a la educación superior. “La agenda de género que tiene el gobierno no soluciona los problemas de la educación sexista, no soluciona los problemas del movimiento estudiantil. Solamente genera protocolos en los espacios universitarios y nos han dejado de lado a nosotros los estudiantes secundarios”, señaló la vocera de la agrupación, Amanda Opazo.

La movilización tendrá lugar el 1 de junio en Valparaíso y en otras ciudades del país, en el mismo día que tiene lugar la primera cuenta pública del actual gobierno de Sebastián Piñera.