Desafío Levantemos Chile logra nuevos fondos para alcanzar a reducir en un 84% la lista de espera de artrosis de cadera en el Maule.

Tras un año y medio de haber iniciado el proyecto de artrosis de cadera en la Región del Maule, el área de Salud de la fundación Desafío Levantemos Chile, ya ha realizado 316 cirugías oficiales en los Hospitales de Talca y Curicó.

El proyecto busca reducir las listas de espera de personas que no están dentro del plan auge, es decir, menores a 65 años; y mejorar su calidad de vida. Existe otro objetivo social importante que es lograr que las personas se re inserten en el mundo laboral. “Queremos que vuelvan a tener la vida normal que merecen, que puedan trabajar”, dice Camilo Rozas, líder del área de Salud de Desafío. Bajo esta misma idea, el presidente de la Comisión de Salud del CORE, Patricio Ojeda, señala que esta iniciativa de carácter social, promovida por el Consejo Regional, ha permitido atender las listas de espera No Auge que no tienen prioridad en la atención pública dando solución a un tema de salud de personas que incluso han esperado años.

En una reciente Comisión en Talca, donde participó el Ministro de Salud, el Dr. Emilio Santelices, el Consejo Regional, el Intendente, Seremi de Salud, entre otros, se aprobaron $347 millones de pesos para comenzar la etapa de ampliación del proyecto, la que busca realizar 102 nuevas cirugías. Sumado a los ahorros de las prótesis con las que cuenta la Fundación, se alcanzará un total de aproximadamente 418 operaciones en la Región del Maule. Esto, equivale a un 84% de la reducción de la lista de espera. Del porcentaje restante para cumplir con el 100% de la reducción de aquí a diciembre de 2018, estará a cargo del Servicio de Salud.

Frases de algunos beneficiados, entre ellas, “mi vida cambió por completo”, “ahora voy a poder vivir tranquila” o “muchas gracias, una persona que ha vuelto a vivir”, han inspirado al equipo de la fundación para permitir que el proyecto se expanda a otras regiones. “Nuestro próximo foco de ayuda se encuentra en la región de Valparaíso donde esperamos realizar en conjunto con los tres servicios de Salud, 200 cirugías comenzando en junio de este año”, afirma Rozas.

Esta iniciativa, permite desarrollar modelos de colaboración público privado que integran a las familias, y que contribuyen a una sociedad más justa, para combatir la inequidad. “En ese sentido estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para abordar las próximas regiones de acuerdo a los lugares donde existen la mayor cantidad de listas de espera e incluso incorporando nuevas patologías como Rodilla”, cuenta Rozas.

Por su parte Boris Tapia, Presidente del Consejo Regional, indica que el objetivo del proyecto es restablecer la autonomía funcional de pacientes portadores de artrosis de cadera y así contribuir a una mejora en la calidad de vida de las personas y sus familias. “En este caso las prótesis de caderas, proyecto que tuvo el apoyo transversal de los 20 Consejeros Regionales para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esta dolencia”, comenta.